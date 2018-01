O que e onde comer em Toronto: gastronomia do Canadá e internacional

Toronto é apetitosa.

Onde tem gente de todo canto do mundo, tem comida de todos. Afinal, as pessoas carregam para onde vão suas raízes. Toronto oferece, então, muitas possibilidades para se deliciar a quem está em busca de culinárias diversas. Endereços indianos, por exemplo, se concentram no Gerrard India Bazaar (ou a Little India), no lado leste da cidade. Gregos também são facilmente encontrados nessa região, só mais acima no mapa de Toronto, ao longo da Danforth Avenue. Para provar várias culinárias a poucos passos de distância, siga para o multicultural bairro de Kensington Market. Entre os destaques locais está a Torteria San Cosme, com seus sanduíches e churros.

Nos restaurantes, Toronto também oferece um pouco de tudo em matéria de culinária mundial, em bonitos salões ou ensolaradas varandas no verão. Você encontra desde um delicioso restaurante italiano como o Terroni — com unidades em Los Angeles e várias na cidade canadense (uma delas dentro do antigo tribunal do condado de York, primeiro nome de Toronto) — até o Leña, recém-aberto e já na lista dos melhores restaurantes da metrópole.

Com carne de corte argentino, o Leña foi um dos cerca de 200 restaurantes que participaram da última edição do Summerlicious, espécie de restaurant week de Toronto no verão; há um evento semelhante no inverno, o Winterlicious, realizado entre janeiro e fevereiro. Mesmo que prefira deixar a carne argentina para a próxima ida a Buenos Aires, o Leña tem um lindo bar na entrada: dá vontade de passar a noite ali batendo papo e tomando drinks (o Old Fashioned é considerado a especialidade da casa).

Um lugar que já produziu bebida e que virou ponto turístico de Toronto é o supercharmoso Distillery Historic District. Um dos cinco restaurantes ali instalados é o excelente mexicano El Catrin, sob o comando do chef Olivier Le Calvez. É uma delícia de lugar, tanto no ambiente de luz baixa quanto em tigelas de guacamole e tacos. Antes um complexo industrial ocupado por uma destilaria, o Distillery Historic District abriga restaurantes, bares e cafés.

Garanta a sobremesa nas prateleiras da Soma Chocolate ou nas bolas do Greg’s Ice Cream, ambos nas listas dos melhores da cidade em suas categorias gastronômicas. O programa pode ser a pedida para o fim de um ótimo dia em Toronto.

De comfort food à alta gastronomia

Já durante um dia de passeio pelo centro da cidade, para comer comfort food do Canadá, o endereço pode ser o Bannock, numa esquina diante do prédio antigo da prefeitura. É muito bem localizado, pertinho do megashopping Eaton Centre e da Nathan Phillips Square, praça onde o nome da cidade brilha em cores no verão ou no inverno de Toronto.

O Bannock tem invenções como hambúrguer de peru com abacate e pizza de poutine (prato típico do Canadá francês, com batatas fritas e molho de carne), passando por mac & cheese (macaroni and cheese, receita americana de macarrão com queijo). Se gostar de mirtilo, peça um Berry Bliss para beber o suco puro da fruta. Se a ideia for comprar algo rapidamente, o restaurante oferece também um balcão para comprar lanches para viagem.

Comandado pelo chef Darren Naduriak, o Bannock faz parte do grupo Oliver & Bonacini, assim como o Leña. De tradição gastronômica em Toronto, o grupo tem à frente o chef Anthony Walsh e administra ainda casas como o estiloso Luma, restaurante no lounge do TIFF Bell Lightbox, a casa do Festival Internacional de Cinema de Toronto, que batiza o prédio (Toronto International Film Festival, o TIFF). Fica na King Street, no meio da região chamada de Entertainment District.

Nessa mesma rua abriu em 2009 o Buca, um dos italianos mais aclamados de Toronto. O endereço da King se mudou recentemente para a Portland Street, mas o lugar a se dirigir para experimentar a inventividade do chef Rob Gentile em grande estilo e doses de frutos do mar é o restaurante de Yorkville. Nos fins de semana, o brunch (das 10h30 às 15 horas) tem no menu itens como crespelle, pequenas panquecas, sobrepostas com recheio de creme e cobertas por xarope de maple com grappa.

A lista de renomados restaurantes na cidade não para de crescer. Só em 2017 inclui o Grey Gardens, do chef Mitchell Bates, por três anos no comando do nova-iorquino Ko, com duas estrelas Michelin. O Grey Gardens serve vinho de diferentes países por taça, o que permite provar diversos canadenses também, entre eles tintos de Niagara — na carta, há também cidras de Ontario.

Outra novidade que promete é o primeiro restaurante de Akira Back no Canadá, no novíssimo e requintado Bisha Hotel Toronto, em soft opening até setembro. O snowboarder que virou chef é famoso por levar seu gosto pela aventura para sua cozinha, que junta a origem asiática a influências americanas. Akira, que participou de programas na TV, como o Iron Chef America do Food Network, mantém outras casas em Las Vegas (dentro do Bellagio e do Mandalay Bay), em Dallas, em Dubai e em várias cidades da Ásia. A inauguração do restaurante de Toronto está prevista para o outono canadense deste ano. Ao todo, o projeto do Bisha prevê quatro restaurantes, um deles no 44º andar, um rooftop voltado para o Lake Ontario e para a CN Tower.

Na torre de Toronto, aliás, também é possível ter um dinner with a view. O nome do restaurante já diz tudo: 360. Giratório, ele está a cerca de 350 metros de altura. O menu está a cargo de John Morris desde 2016, quando o chef deixou o Le Café, do National Arts Centre, restaurante especializado em sabores canadenses que funciona dentro do centro de artes na capital do Canadá, Ottawa.

O 360, da CN Tower, também ostenta ter a mais alta adega do mundo, título registrado no Guinness World Record Book, fica a 351 metros. Aberta em 1997, acomoda 9 mil garrafas de cerca de 500 rótulos canadenses e estrangeiros.

Mercado de produtor e empório gourmet

Ali perto, há uma opção bem mais relaxada para provar sabores canadenses, em outra proposta: lanches rápidos e beliscos para levar para o hotel. O St.Lawrence Market, assim como a CN Tower, é um dos pontos turísticos de Toronto e vale ser visitado especialmente por quem curte descobrir mercados de produtores locais.

Eu recomendo fortemente que você compre frutas vermelhas para ir comendo durante o dia ou à noite no hotel. Amoras, framboesas… O St. Lawrence, no entanto, não vende apenas frutas e verduras. Você pode comprar queijos, sanduíches e sobremesas deliciosas. Vá de peameal bacon, da Carousel Bakery, e termine com uma tortinha da Eve’s Temptations, no andar de baixo.

Na linha de empório, o Pusateri’s é indispensável para viajantes chegados a explorar prateleiras. A família de imigrantes da Sicília abriu seu primeiro negócio em Toronto em 1963. O Pusateri’s está à frente do Food Hall dentro da Saks Fifth Avenue — a loja de Toronto é única da marca com área de comida. Aberto no ano passado, o lugar oferece de ingredientes gourmet a tentadores sanduíches para comprar para a viagem, além da possibilidade de degustar comida japonesa com espumante. Tudo ali, antes ou depois das compras, bem no centro da cidade. É um andar para se perder com gosto, com perdão do trocadilho.

Para provar e presentear com um legítimo chocolate canadense, experimente as criações de David Chow. O pastry chef inventa combinações como figo com vinho do porto e vinagre balsâmico. Coloridos, os pequenos quadrados ou círculos são tão bonitos quanto gostosos. O Saks Food Hall é assim, uma surpresa e uma delícia a cada esquina, bem como Toronto.

__________

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja e pelo facebook ComoViaja