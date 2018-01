Pacote de intercâmbio no Canadá: quanto custa em Toronto, Vancouver e Montreal

A primeira dúvida que vem à mente de quem pensa em estudar no Canadá é quanto custa isso. Para dar uma ideia do mínimo que se gasta com o curso de idioma e a acomodação em casa de família — home stay é o modo mais procurado por brasileiro, por ser também o mais econômico —, levantei os preços de diversos pacotes de intercâmbio no Canadá, para as três principais cidades escolhidas por brasileiros: Toronto, Vancouver e Montreal.

Há 13 anos o Canadá lidera o ranking de destino de intercâmbio mais procurado no Brasil, e tudo leva a crer que o país caminha para manter essa marca em 2017. Divulgada pela Associação Brasileira Especializada em Educação Internacional (Belta), a Pesquisa de Mercado Selo Belta 2017 (com dados referentes ao ano passado) aponta que, de cada cinco brasileiros que querem fazer intercâmbio, um gostaria de estudar numa cidade canadense. Ao responder à pergunta “Para qual país você deseja ir?”, 20,9% dos entrevistados disseram “Canadá”.

A Pesquisa de Mercado Selo Belta 2017 reúne dados de dois estudos: um com agências (associadas à Belta ou não) sobre viagens de intercâmbio vendidas em 2016 e outro realizado com estudantes. Dos 1.145 alunos que responderam à pesquisa, 56,5% estão interessados em fazer intercâmbio e 43,5% afirmaram já ter estudado no exterior em 2016. O desejo de 20,9% em ir para o Canadá é apontado no estudo com esses brasileiros que ainda querem fazer intercâmbio. A pesquisa foi realizada pelo grupo Mobilidades – A Vivência Acadêmica Internacional, do departamento de Pesquisa da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).

Quanto custam os pacotes de intercâmbio

Obviamente, o preço do intercâmbio pode variar muito levando em conta diversos fatores: entre eles, a escola escolhida, a duração e o tipo de curso, a época do ano e a forma de hospedagem.

Os preços abaixo eram os mais em conta disponíveis nas agências em setembro e podem sofrer variações, como informaram as empresas. As seguintes empresas mandaram as opções de pacote: Canada Intercambio, CI, Descubra o Mundo, EF Intercâmbio, Experimento Intercâmbio, Global Study, STB e Yázigi Travel.

Separei os cursos de inglês e de francês de acordo com a duração do intercâmbio no Canadá. Importante: nenhum dos preços inclui passagem aérea. Todos os programas contemplam apenas o curso e a acomodação em casa de família, às vezes com refeições.

INGLÊS NO CANADÁ

TORONTO

1 SEMANA

CI: O curso na escola ILSC sai desde 766 dólares canadenses, com acomodação em casa de família em quarto individual (sem refeições).

2 SEMANAS

Descubra o Mundo: São 20 aulas semanais na escola LSI, com acomodação em casa de família em quarto individual (com café da manhã e jantar). Custa a partir de R$ 3.406,08 em 29/9/17 (pela cotação de R$ 2,6803).

EF Intercâmbio: O programa mais barato para Toronto tem 26 aulas por semana, com acomodação em casa de família em quarto duplo (com café da manhã e jantar), e sai desde US$ 1.585.

Experimento Intercâmbio: Com 20 aulas semanais, o curso na escola EC Toronto e acomodação em casa de família (com café da manhã e jantar), custa a partir de 1253,50 dólares canadenses.

Global Study: Na escola LSI, o programa tem 20 aulas por semana de manhã e sai desde 935 dólares canadenses, com acomodação em casa de família (com três refeições.

STB: O curso mais em conta é realizado na escola LSI, com 20 aulas por semana e acomodação em casa de família em quarto individual (com café da manhã). Custa a partir de 935 dólares canadenses.

4 SEMANAS

Canada Intercambio: O curso custa desde 2.145 dólares canadenses, com acomodação em casa de família em quarto individual (com 2 refeições).

Yázigi Travel: Com 15 horas de aulas por semana, o programa tem acomodação em casa de família em quarto individual (com banheiro compartilhado e meia pensão). Sai a partir de US$ 1.405,10 (válido até dezembro de 2017).

VANCOUVER

1 SEMANA

CI: O curso de inglês na escola ILSC sai desde 766 dólares canadenses, com acomodação em casa de família em quarto individual (sem refeições).

2 SEMANAS

Descubra o Mundo: São 20 aulas semanais pela manhã na escola LSI, com acomodação em casa de família em quarto individual (com café da manhã e jantar). Custa a partir de R$ 3.406,09 (segundo a cotação de 29/9/17, a R$ 2,6803).

EF Intercâmbio: O programa mais barato para Vancouver tem 26 aulas por semana, com acomodação em casa de família em quarto duplo (com café da manhã e jantar), e sai desde US$ 1.585.

Experimento Intercâmbio: Com 20 aulas semanais, o curso na escola EC Toronto e acomodação em casa de família (com café da manhã e jantar), custa a partir de 1203,50 dólares canadenses.

Yázigi Travel: Com 15 horas de aulas por semana, o programa tem acomodação em casa de família em quarto individual (com banheiro compartilhado e meia pensão). Sai desde US$ 1.076,70 (válido até 29/10/17).

STB: O curso mais em conta é realizado na escola LSI, com 20 aulas por semana e acomodação em casa de família em quarto individual (com café da manhã). Custa a partir de 935 dólares canadenses.

4 SEMANAS

Canada Intercambio: O curso custa 1.980 dólares canadenses, com acomodação em casa de família em quarto individual (com 2 refeições).

FRANCÊS NO CANADÁ

MONTREAL

1 SEMANA

CI: O curso na escola ILSC sai desde 766 dólares canadenses, com acomodação em casa de família em quarto individual (sem refeições).

2 SEMANAS

Descubra o Mundo: São 18 aulas semanais na escola Miila Montreal, com acomodação em casa de família em quarto individual (com café da manhã e jantar). Custa a partir de R$ 3.652,67 em 29/9/17 (pela cotação de R$ 2,6803).

Experimento Intercâmbio: Com 20 aulas semanais, o curso na escola EC Montreal e acomodação em casa de família (com café da manhã e jantar), sai desde 1.187,50 dólares canadenses.

Yázigi Travel: Com 15 horas de aulas por semana, o programa tem acomodação em casa de família em quarto individual (com banheiro compartilhado e meia pensão). Custa a partir de US$ 1.064,38 (válido até 29/10/17).

STB: O curso mais em conta é realizado na escola EC, com 20 aulas por semana e acomodação em casa de família em quarto duplo (com café da manhã e jantar). Sai desde 1.157,50 dólares canadenses.

4 SEMANAS

Canada Intercambio: O curso custa a partir de 2.230 dólares canadenses, com acomodação em casa de família em quarto individual (com 2 refeições).

Global Study: Na escola ILSC, com 13 aulas por semana, o programa no período da tarde sai desde 1.940 dólares canadenses, com acomodação em casa de família (pensão completa incluída).

