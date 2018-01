Em Toronto, patinação no gelo na Nathan Phillips Square

Talvez o título mais adequado para este texto fosse “Tentativa de patinação no gelo em Toronto”, mas posso me dar o crédito de ter conseguido deslizar sobre as lâminas na Nathan Phillips Square, praça central da cidade, e de ter feito umas voltinhas para cada lado. Então, patinei, certo? Sei lá, também não vem ao caso. Ou melhor, vem sim. Não ser uma patinadora me garantiu muitas risadas. E isso vale tanto quanto a sensação de praticamente voar com os pés no chão.

Essa última eu conheci há uns 30 anos, na adolescência. Patinar é delicioso. Por isso (e pelas temperaturas exorbitantes que os termômetros chegam a marcar no verão carioca), adorei a novidade que um shopping na Barra lançou nos anos 1980: patinação no gelo. Era caro, daqueles programas especiais que minha mãe fazia com a criançada nas férias de janeiro. Eu tinha nem 15 anos quando consegui me equilibrar sobre as lâminas.

Infelizmente nunca cheguei a ser uma patinadora — só numa fantasia de carnaval que pedi à minha mãe para fazer. Então, tive de puxar pela memória aqueles verões da adolescência na hora de criar coragem para calçar os patins em Toronto. Se caísse, a promessa estava feita ao meu filho antes de viajar: mandaria uma foto de bunda no gelo.

Não caí, mas devo dizer que muito se deve à ajuda do meu “ice skating teacher”, Rey. Assessor de imprensa do Ontario Tourism, ele acompanhava nosso grupo de brasileiros convidados durante a visita à província canadense agora em dezembro. Rey se encarregou de evitar que a oportunidade surgisse para aquela foto “mico leão gelado”.

Ficamos num dos cantos da pista, perto do famoso sinal com nome de Toronto, que leva muita gente à Nathan Phillips Square para tirar a clássica foto com as letras coloridas. Vale porque as imagens ficam bem legais mesmo.

Mas, se você estiver na cidade durante o inverno, se deixe levar pela tentação que mora no guichê ao lado. Caia (ou não) na pista de patinação. A 10 dólares canadenses, alugam-se patins (em inglês, skates) por até duas horas — para crianças até 12 anos, o mesmo período custa 5 dólares. Há capacetes (helmets na língua local) a 5 dólares canadenses, sempre por um par de horas. Quem precisa de aquecimento extra pode comprar gorros, luvas ou meias a 5 dólares canadenses cada.

Tudo dispensado pelos locais, que já trazem de casa os apetrechos necessários, até os patins. Sentam-se, calçam o par de botinhas deslizantes e se jogam na pista na maior naturalidade. O entorno da Nathan Phillips Square fica cheio de sapatos e bolsas. Como em qualquer grande cidade, no entanto, é sempre bom não dar bobeira e manter com você cartões, dinheiro e documentos.

A (tentativa de) patinação

Depois de calçar os patins, tentei me levantar, mas os pés deslizavam juntos para frente. Rey me ajudou a evitar aquele vai-e-vem dos patins deslizando em paralelo. “Tente inclinar os pés levemente para dentro”, me disse. Realmente funciona, embora me custe bem, já que meu modo de pisar tende a ser botando o peso na parte externa dos pés — mania adquirida com anos de balé feitos até a fase adulta.

Penei um pouco (e Rey também por tabela) até eu pegar o jeito da coisa de novo. Primeiramente com a orientação e o apoio literal de Rey, depois sozinha. Sempre rindo muito da situação e adorando experimentar Toronto daquele jeito, fazendo algo comum para os moradores da cidade. No inverno, é tradição patinar na praça em frente ao atual prédio da prefeitura e ao lado do antigo, na esquina da Bay com a Queen Street West.

Não me arrisquei a fazer a volta na pista seguindo o movimento circular desenvolvido pelos patinadores. Mas fiquei feliz de dar minhas deslizadas ali no canto. Se eu pudesse usar um daqueles andadores verdes, disponíveis para a meninada, quem sabe me animasse a ir mais longe. O moço no alto-falante, porém, fazia questão de avisar a todo momento que o acessório era apenas para crianças — #ficaadica: andador para turista de país sem patinação no gelo.

Outro aviso que você pode ouvir é para deixar a pista porque o caminhão de limpeza vai acertar o piso, que fica cheio de flocos soltos pelos riscos das lâminas no gelo. O detalhe é que o caminhão não deixa a pista apenas lisa, mas molhada também. Chega a refletir o nome de Toronto no gelo. Ou seja, escorrega mais ainda após a tal manutenção…

Voltei ao gelo brilhante, já sozinha. Andei de um lado para outro ali na beira da pista. E consegui até fazer umas viradinhas! Foi hilário. Eu ria muito de felicidade por estar ali e pela possibilidade de me sentir como há 30 anos, com a mesma vontade de flutuar com os pés no chão. Posso dizer que me diverti muito. Ah, e aprendi a dizer “uhhuu” no gelo.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja e pelo facebook ComoViaja