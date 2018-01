Por que Canadá? Veja nas minhas dicas e viagens

Há seis anos eu estava pela primeira vez no Canadá. A lembrança faz da data uma ótima ocasião para lançar um blog dedicado ao país. Um projeto que eu já tinha havia algum tempo, mas que rolou agora. E por que Canadá? É dessas situações que acontecem naturalmente, com um punhado de coincidências (se você acredita nelas) que me ligaram ao país. Acompanhe e entenda nas minhas dicas e viagens.

Tudo começou em 2005, quando minha irmã resolveu imigrar para lá — Carla mora em Montreal até hoje. Mas, apenas cinco anos depois, eu finalmente conhecia o Canadá. Já não trabalhava mais no Estadão (onde fui de repórter a editora ao longo de uma década) quando embarquei como jornalista freelancer para cobrir para o Grupo Estado a feira de turismo do Canadá, chamada de GoMedia.

Logo de cara, na primeira viagem ao país, passei quase um mês. Visitei quatro das principais cidades canadenses para turismo (Toronto, Montreal, Quebec e Vancouver) e ainda atravessei o país pelos trilhos. Embarquei no The Canadian, trem lendário que conecta os Grandes Lagos (com a estação na metrópole Toronto) ao Oceano Pacífico (na bela Vancouver).

Foi demais. Não em tempo de viagem ou cardápio de destinos. Mas em excesso de surpresas e encantamento. Foi marcante ainda por ter sido minha primeira viagem longa depois de ser mãe: quase um mês longe do meu filho, então com apenas um ano. Poderia ter sido um desses eventos espetaculares que ficam guardados para sempre, porém não se repetem. Só que não ficou nisso. Desde 2010, sigo voltando e escrevendo sobre o Canadá.

Uma escolha: visitar novamente

Por que retornar ao destino? Ok, tenho uma irmã ali, você pode pensar. É de fato um excelente motivo. Mas, à parte todo amor que sinto pela Carla e por sua família, minha conexão com o Canadá já foi bem além disso. Houve vezes em que estive lá e segui tão perto da minha irmã quanto uma mensagem de WhatsApp. Sim, porque nem sempre é possível dar uma esticada até Montreal, na costa leste. Com 9,98 milhões de quilômetros quadrados de área total, o país da América do Norte tem um território gigante, o segundo maior do mundo, atrás da Rússia.

O Canadá me pegou. Tenho muitas conexões com ele, daquelas que fazem a diferença na hora de se decidir para onde embarcar. Sim, porque viagens não são escolhas ou momentos à parte da sua vida. Eu sou do tipo de viajante que revisita países e destinos que me causam algo. O Canadá teceu diversas ligações comigo, e eu respondi de volta.

Como não querer conhecer mais? Especialmente quando o ambiente vem acompanhado de paisagens impressionantes e de um povo tão receptivo. Não à toa tanta gente quer morar ali. Não é só oportunidade e visual. Você se sente bem no Canadá.

E o que isso tem a ver com viagem? Tudo! Quem não vai querer voltar a um lugar bonito, com boa estrutura e onde se é bem tratado? Fica fácil entender minha motivação para continuar descobrindo o país. Eu não penso em viver lá. Eu vivo o Canadá no meu dia a dia no Brasil (meu país querido, que também adoro explorar em viagens).

A partir de hoje nos encontramos aqui no portal do Viagem, caderno em que tive o prazer de trabalhar durante parte dos meus dez anos de Estadão — ah, se você quiser ler aquela reportagem de capa sobre a aventura no trem The Canadian, ela está aqui. Não poderia ter maior felicidade para celebrar esses seis anos de contato com o Canadá.

Neste espaço, vou contar histórias das minhas viagens ao Canadá e as novidades que fico sabendo sobre o país, para você embarcar nessa comigo. Dicas para levar com você e viajar até lá. Canadá para Viagem.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja e pelo facebook ComoViaja