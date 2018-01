Sintonias Jazz Fest Canadá-Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro

Em 2017, o Canadá celebra seus 150 anos. Para quem quer festejar aqui mesmo, no Brasil, vai uma notícia boa: existe a chance de entrar em contato com um pouco da cultura canadense nesta semana. O Sintonias Jazz Fest Canadá-Brasil ocorre da próxima quarta ao domingo em São Paulo e apenas no domingo (dia 17) no Rio. Parte das apresentações será gratuita e realizada nos parques Ibirapuera e Cidade Toronto, simpático espaço verde na zona oeste de São Paulo.

O Dia do Canadá tem comemoração com festa pelas cidades do país, todo 1º de julho. Mas, em 2017, o Canadá comemora 150 anos ao longo do ano inteiro. No Brasil também foram organizados alguns eventos, como esse festival de jazz, que promove jam sessions entre canadenses e brasileiros. O curador e diretor musical do evento, Alvise Migotto, é violonista formado pela Universidade de Toronto e mora no Brasil desde 1996.

O Canadá tem tradição no ritmo, com o renomado Festival de Jazz de Montreal. Durante o verão, são dez dias de música e agito na cidade da província francesa de Quebec. Neste ano, ocorreu do fim de junho ao começo de julho.

Entre os participantes do Sintonias Jazz Fest Canadá-Brasil está a Orquestra de Câmara I Musici de Montréal. Fundada pelo violoncelista e regente Yuli Turovsky, reúne música barroca e contemporânea em seu repertório. Outro canadense na lista é o pianista, percussionista e compositor Dave Restivo. Influente artista de jazz do país, o professor da Universidade de Toronto ganhou três vezes o título de Pianista do Ano no National Jazz Awards. As duas atrações estão no sábado de show grátis no Ibirapuera, com a presença do brasileiro Egberto Gismonti — os músicos de Montreal também se apresentam de graça, na sexta (dia 15), no foyer do Auditório Ibirapuera.

Do Brasil, destacam-se a Banda Mantiqueira e o Bianca Gismonti Trio. Pioneira entre as big bands nacionais, com 25 anos de carreira, a Mantiqueira toca no Bourbon Street, em São Paulo. Lá pode ser visto ainda o trio com a pianista e compositora Bianca Gismonti, o baterista Julio Falavigna e o baixista Antonio Porto, que também estão na programação do espetáculo gratuito no Ibirapuera. À venda pelo Ingresso Rápido, as entradas custam de R$ 50 a R$ 100, para as apresentações no Bourbon Street, em São Paulo, e na Sala Cecília Meireles, no Rio, que recebe I Musici de Montréal.

No sábado no parque paulistano, também será realizada a Terry Fox Run, iniciativa internacional para arrecadar fundos para pesquisas sobre o câncer. É preciso se inscrever até o dia 15, sexta, para participar do evento, com percursos de caminhada e de corrida. Os shows de jazz e a Terry Fox Run são parte da ação Canadá no Parque, no sábado (dia 16), no Ibirapuera.

Realizado pelo governo do Canadá, pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá, pela Fare Arte Produções Culturais e pelo nosso Ministério da Cultura, o Sintonia Jazz Fest Canadá-Brasil tem apoio da Prefeitura de São Paulo, do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. Veja abaixo a programação completa do evento:

SÃO PAULO

13/9 (quarta)

No Bourbon Street

21 horas: Dave Restivo Sextet & Solistas da Banda Mantiqueira (Celso de Almeida, bateria; François de Lima, trombone de válvulas; e Walmir Gil, trompete e flugelhorn)

14/9 (quinta)

No Bourbon Street

21 horas: Jane Bunnett & Maqueque, com convidados: Julio Falavigna, Antonio Porto e Filó Machado

Bianca Gismonti, com convidados: Jane Bunnet, Melvis Santa, Ernie Tollar e Reg Schwager

15/9 (sexta)

No Auditório Ibirapuera (foyer) – GRÁTIS

20 horas: – I Musici di Montréal

16/9 (sábado)

No Parque Ibirapuera

14h30: Caminhada Terry Fox Run

No Auditório Ibirapuera (plateia externa) – GRÁTIS

16h30: Dave Restivo Sextet & Solistas da Banda Mantiqueira (Celso de Almeida, bateria; François de Lima, trombone de válvulas; e Walmir Gil, trompete e flugelhorn)

17h15: Bianca Gismonti Trio e José Staneck

18 horas: Jane Bunnett & Maqueque com Filó Machado

18h45: I Musici di Montréal e Egberto Gismonti

17/9 (domingo)

No Parque Cidade de Toronto – GRÁTIS

11 horas: Jane Bunnett & Maqueque

RIO DE JANEIRO

17/9 (domingo)

Na Sala Cecília Meireles

20 horas: I Musici di Montréal