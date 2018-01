Thanksgiving no Canadá, o Dia de Ação de Graças em outubro

Hoje é Thanksgiving Day no Canadá. A segunda segunda-feira de outubro marca o Dia de Ação de Graças no país mais ao norte, um mês e meio antes da celebração nos Estados Unidos, sempre realizada na quarta quinta-feira de novembro.

Nos dois países, as pessoas agradecem pelo que tiveram ao longo do ano anterior e costumam se reunir em família ou entre amigos para passar a data. Mas a celebração americana, em novembro, acabou mais difundida no Brasil do que a canandense, especialmente por dois motivos: 1) O cinema e a TV já mostraram, em filmes e séries, pessoas voando para encontrar suas famílias e mesas cheias de comida para festejar a data. 2) A Black Friday foi incorporada ao calendário do comércio brasileiro nos últimos anos. Na sexta-feira seguinte ao Thanksgiving americano, as lojas por lá oferecem ofertas, dando a largada para as compras de Natal. Aqui a gente não tem Thanksgiving, mas fica de olho nas promoções do fim de novembro do mesmo jeito.

No Brasil, muita gente desconhece o Thanksgiving Day canadense. Realizado entre o Halloween (em 31 de outubro) e o Natal, numa segunda-feira, o Dia de Ação de Graças ali é um feriado para passear ou descansar, com parentes e amigos. Agora que você sabe ou se lembrou quando é o Thanksgiving no Canadá, vão aqui outros dados para você conhecer um pouco dessa celebração mais ao norte:

Origem do Thanksgiving no Canadá

Rituais para agradecer pela boa colheita já eram comuns entre os povos nativos, tanto no Canadá quanto nos Estados, antes de os europeus chegarem à América do Norte. Mas a origem do Thanksgiving canadense costuma ser sempre lembrada como o agradecimento feito pelo inglês Martin Frobisher por ter chegado em terra firme ali, em 1578, quando buscava uma passagem para o Oriente. Em seguida é citado o episódio com o francês Samuel de Champlain, no território da atual província de Quebec. Em 1604, o explorador teria se sentado com os povos nativos da região para compartilhar a comida à mesa e agradecer pela viagem bem-sucedida a partir da Europa.

Muita gente, principalmente os americanos, argumenta que esses episódios não contam como Thanksgiving porque o Dia de Ação de Graças deveria agradecer pela boa colheita. Outra hipótese para a data antecipada em relação aos americanos, é que a colheita no Canadá ocorre mais cedo do que no Estados Unidos. Polêmicas regionais à parte, o Thanksgiving canadense foi realizado em diferentes dias ao longos anos nas diversas regiões do país, até 1957. Nesse ano, o parlamento determinou que o Dia de Ação de Graças passaria a ser sempre celebrado na segunda segunda-feira de outubro.

Feriado nacional ou não

O Dia de Ação de Graças é oficialmente feriado no Canadá em quase todas as províncias; o Canadá é composto por dez delas e mais três territórios. Como a data é celebrada nas maiores e mais populosas províncias, pode ficar a impressão de ser um feriado nacional. Mas, nas províncias banhadas pelo Oceano Atlântico — nas Marítimas (Nova Scotia, New Brunswick e Prince Edward Island) e na província de Terra Nova e Labrador —, o feriado é opcional.

Dependendo da origem da família e do lugar onde mora, o feriado pode ser mais uma possibilidade de fim de semana prolongado. Em Quebec, por exemplo, onde é chamado de Action de Grâce, ele não tem a mesma importância do restante das províncias, já que a data está mais ligada às tradições protestantes e relacionada à cultura anglófona, e a província de Quebec tem o francês como primeira língua e influência prioritária. Minha amiga Marie-Julie Gagnon, que nasceu e vive em Quebec, conta que nunca celebra o Thanksgiving e que, como jornalista freelancer, acaba sempre trabalhando — quem sabe francês pode ler alguns de seus textos em Taxi-Brousse.

Cardápio com peru e abóbora

Nosso peru de Natal, por lá, é assado bem antes. Aves (especialmente o peru) e purê de batata cremoso (mashed potatoes) são típicos à mesa na data. A principal sobremesa é a torta de abóbora (pupkin pie). Mas, em cada parte, o cardápio incorpora receitas próprias. Em British Columbia, província onde fica Vancouver, uma sobremesa muito conhecida é a nanaimo bar, uma barrinha com camadas de ganache de chocolate e um creme feito com coco. Ao longo de todo o território, como o Canadá recebe um fluxo constante de imigrantes, pode ter receitas de imigrantes agregadas à mesa.

Restaurantes em pontos turísticos, por exemplo, podem montar menus especiais para a data. É o caso do Elements on the Falls, um dos cinco restaurantes dentro do Niagara Parks, parque onde estão localizadas as Cataratas do Niágara. Fica no centro de visitantes e prepara um cardápio especial para o Thanksgiving Day, com três pratos e preço fixo (34 dólares canadenses).

Atividades externas ou em casa

Como é o primeiro feriado do outono, o clima ainda não está tão frio em todo o país. Com três dias para curtir, os canadenses conseguem ir a parques e aproveitar a paisagem, com a folhagem em tons chegando à mistura de amarelo e vermelho. É uma maneira de curtir um pouquinho mais depois das férias de verão e antes de a neve chegar. A não ser que esteja chovendo, um convite a ficar de preguiça em casa. É o caso de Montreal hoje, por exemplo. Minha irmã, que mora lá, tirou o dia de folga para botar a casa em ordem. Como cai numa segunda, a folga também vale como um dia para ficar quietinho.

Descontos em compras

O feriado cai numa segunda, então não tem a emenda do americano, quando rola a Black Friday. Então, no Canadá, as compras em promoção ficam mesmo para o mês seguinte: a sexta-feira com descontos em novembro também pode ser adotada pelas lojas, assim como a Cyber Monday. Também há as liquidações depois do Natal, no Boxing Day, em 26 de dezembro.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja e pelo facebook ComoViaja