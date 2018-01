Em Toronto, museu com desconto e noite de música ao vivo

Um dos meus museus preferidos de Toronto fica ainda mais divertido no verão. O Royal Ontario Museum (ROM) tem festa toda sexta à noite até 22 de setembro, a partir das 17h30 — e a entrada tem desconto nesse horário. Durante o evento ROM Summer Fridays, é possível visitar o museu e ainda tomar um drink no c5 Lounge.

Enquanto curte um coquetel e a vista da cidade, o visitante escuta música ao vivo. A programação musical fica por conta do Beaches International Jazz Festival, em apresentações até as 21 horas. Das 17h30 às 20h30 dá para visitar as galerias de exposições do museu, com acervo de história natural e de arte de várias culturas.

Além de ver as galerias, curtir a música ao vivo e apreciar os drinks, confira as linhas modernas do prisma desenhado por Daniel Libeskind, incorporado ao prédio histórico do ROM. Dá uma olhada no visual na noite de inauguração da parte nova, em 2007.

Essa programação festiva de verão do ROM tem ingresso com preço reduzido. Das 17h30 às 20h30 dá para visitar as galerias com preço reduzido — 12 dólares canadenses; a entrada regular custa 20 dólares canadenses.

Durante o ano, o ROM promove alguns eventos por temporada, entre eles, essas noites de festa no verão. Há outros três museus em Toronto grátis ou com desconto ao longo do ano: Art Gallery of Ontario, Bata Shoe Museum e Gardiner Museum têm um dia da semana em que o ingresso tem preço reduzido ou é grátis. Nesses dias, os quatro museus, entre os principais da cidade, tem seu horário de funcionamento estendido.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja e pelo facebook ComoViaja