Toronto recebe mais viajantes brasileiros em 2017: aumento foi 23%

Mais brasileiros foram a Toronto em 2017. A maior cidade do Canadá registrou que 68 mil viajantes do Brasil pernoitaram por lá no ano passado. Isso representa um aumento de 23% em relação ao total de brasileiros recebidos em 2016.

O Tourism Toronto, responsável pela divulgação do destino, acredita que esse aumento tenda a se manter em 2018. “Continuamos a ver um tremendo crescimento a partir do Brasil, particularmente nos últimos cinco anos, quando o número de visitantes do mercado cresceu mais de 50%”, explica Andrew Weir, vice-presidente executivo e diretor de Marketing do Tourism Toronto.

A metrópole canadense tem mesmo o que comemorar. Em 2017, esse visitantes do Brasil gastaram em torno de 54,1 milhões de dólares canadenses em Toronto, o equivalente a cerca de R$ 135,25 milhões. Toronto é o hub da Air Canada. Então a cidade é o destino dos voos da companhia canadense que saem do Brasil — leia como é a classe premium economy da Air Canada. Por lá, em 2017, chegaram 50% dos brasileiros que visitaram o Canadá.

A aprovação em maio de 2017 da eTA Canada, autorização eletrônica de viagem que dispensa o pedido de visto aos brasileiros (que se encaixam nas regras), facilitou ainda mais a chegada ao país.

Para Weir, do Tourism Toronto, é natural que os viajantes do Brasil escolham Toronto como destino, diante das opções que a cidade oferece. “Sabemos que os brasileiros amam as experiências em grandes cidades”, diz. “Toronto é a cidade onde viajantes podem aproveitar os shoppings de luxo, têm grandes experiências gastronômicas e de vida noturna, participam de eventos esportivos, como do Maple Leafs, Raptors e Blue Jays, e visitam algumas das melhores atrações que somente são encontradas em Toronto. Uma viagem de um dia até as Cataratas do Niágara e as regiões vinícolas de Niágara também é um componente essencial na viagem de qualquer brasileiro que vai a Toronto.

Para conhecer um pouco de tudo isso que a maior cidade do Canadá tem, não deixe de ler os textos da série sobre O que fazer em Toronto, em que mostro todos esses aspectos dessa incrível cidade canadense:

Antes de ir também a um dos maiores pontos turísticos do Canadá, as Cataratas do Niágara, saiba:

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja, pelo twitter @ComoViaja e pelo facebook ComoViaja