Clubes de benefícios

Sou uma pessoa que leva programas de fidelidade muito, muito a sério. Sempre levei. Já escrevi várias matérias por aí e vários posts lá no meu MariCampos.com sobre como trato, por exemplo, meus pontos e milhas aéreas como se fossem dinheiro e tento extrair deles sempre o melhor valor e uso possível.

Há alguns anos, comecei a levar a sério também os programas de fidelidade da hotelaria. Parece bobagem mas, além das noites-prêmio que podemos ter em algumas propriedades, os benefícios extras que eles nos dão vão fazendo uma deliciosa diferença ao longo da viagem. E, como nas companhias aéreas, a melhor pedida é levar tais programas em consideração sempre que possível em nossas viagens para ir subindo níveis e chegar nos “status elite”, que são sempre os mais interessantes.

Tome-se o exemplo do Marriott Rewards, por exemplo, que é um dos programas mais simples de usar e mais difundidos internacionalmente. Não é difícil ir ganhando status no programa, já que toda hospedagem e gastos no hotel contam pontos, independente de você ficar nas propriedades mais econômicas do grupo ou nas mais luxuosas. Os pontos acumulados revertem em benefícios bem palpáveis, incluindo noites-cortesia, seguindo exatamente os mesmos princípios dos programas de companhias aéreas. Com meu status Platinum no Marriott Rewards, junto pontos mais rápido e tenho sempre pelo menos upgrade de categoria de quarto e acesso aos lounges executivos dos hotéis – que incluem no mínimo café da manhã diário e cafés e outras bebidas cortesia ao longo do dia.

O HHonors dos hotéis Hilton e o Le Club dos hotéis Accor seguem propostas bem semelhantes, juntando pontos em todas as bandeiras de ambos grupos hoteleiros. O próprio Marriott Rewards agora equipara status com o SPG da Starwood (e vice-versa), que também segue as mesmas diretrizes de benefícios – o que ficou excelente para mantermos os mesmos benefícios nos dois programas. Como no caso das companhias aéreas, a gente não precisa ficar SEMPRE em hotéis da mesma rede; mas manter alguma fidelidade (quando gostamos das propostas e serviços de tal grupo hoteleiro) realmente traz benefícios a serem levados em consideração.

Com produto específico para o mercado de luxo, é o programa da Leading Hotels of the World que se destaca. São mais de 375 propriedades de alto luxo e completamente distintas entre si, presentes em 75 países diferentes. Seu programa Leaders Club opera de modo um pouco diferente dos demais programas de fidelidade da hotelaria: é por adesão paga, como num clube. Há duas possibilidades oferecidas: a adesão Access por US$150 ao ano (com direito a tarifas diferenciadas, upgrade de quarto, prioridade para early check in/late check out, welcome amenities, café da manhá diário e internet ilimitada) ou a Unlimited por US$1200 anuais (que soma a todos os benefícios anteriores também late check out garantido, acesso a mais de 600 lounges em aeroportos internacionais no estilo Priority Pass e transfer aeroporto-hotel). A cada cinco estadias, o membro ganha automaticamente uma noite cortesia nos hotéis do grupo.

E, embora não tenha nada a ver com os programas de fidelidade da hotelaria, acho que vale citar algo mais: já mencionei aqui antes a rede Virtuoso, que reúne 770 agências parceiras e mais de 15 mil especialistas em 44 países (Brasil incluído, é claro). O turista que reserva sua viagem através de uma “agência Virtuoso” não apenas conta com a assessoria e expertise de consultores de viagem experientes como também pode se beneficiar de diversas vantagens na hospedagem escolhida, como early checkin/late check out, café da manhã cortesia, upgrade de categoria de quarto, tarifas diferenciadas e até outros benefícios intangíveis (como mimos e convites para eventos ou experiências exclusivas). E melhor: sem nenhum custo extra.

Para pensar com carinho.