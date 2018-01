Como em casa em Campos do Jordão

Acabei me encantando pelo conceito da L.A.H. Hostellerie assim que a conheci, há uns quatro anos. A mais charmosa pousada de Campos do Jordão (na minha opinião) ainda tinha pouco tempo de vida e já mostrava a que vinha: oferecer uma proposta de hospedagem ainda inédita num dos principais destinos de montanha do país – como as iniciais mesmo resumem, para que os hóspedes se sintam like at home.

Voltei agora em julho à L.A.H. e é justamente instalada nela que escrevo esta coluninha. Estou pegando dias meio atípicos para a Campos do Jordão desta época – com bastante calor (mesmo!) durante os dias ensolaradíssimos e frio light à noite – e adorando cada minuto da minha experiência nesta pousada que é um dos melhores exemplos de lean luxury do Brasil.

A L.A.H. fica instalada numa casa de quatro andares num bairro bem residencial da cidade – mas a cinco minutinhos de carro do agito do Capivari, por exemplo – e conta com apenas nove espaçosas suítes (sendo a maioria com varanda e ducha e banheira de hidro separadas). Não há frescuras nem pompa (o que acho ótimo!) e o serviço é absolutamente impecável em todas as esferas – recepção, copeiras, cozinha, transfers, camareiras, tudo.

A ideia da pousada surgiu justamente do gosto viajante da família proprietária, que já viveu em diversos países e viajou boa parte do mundo: eles reuniram ali as coisas que mais gostavam de encontrar nos lugares nos quais se hospedavam, dando nitidamente atenção especial para a excelência no serviço – o que, convenhamos, é o que importa de verdade na hotelaria upscale. Impecável. Mesmo.

A decoração é elegante e bem serrana, com cores mais delicadas, e cheia de detalhes e objetos de decoração marcantes, incluindo inúmeros mapas por toda a parte e até luneta para observar o belo céu noturno. As suítes têm todas tanto ar condicionado como calefação e mimos que vão das cafeteiras Bialetti e dos kits de amenidades da Natura aos chocolates e docinhos caseiros deixados todas as noites nos aposentos.

O café da manhã é servido ao gosto do freguês até meio dia – algo que, honestamente, acho que deveria ser regra na hotelaria de luxo. Quer coisa melhor do que poder acordar no horário que quiser durante as férias e ainda poder degustar um ótimo café da manhã tardio para começar bem o dia? O buffet, além das frutas, cereais e frios, é cheio de pães e bolos caseiros realmente deliciosos, tudo feito ali mesmo (incluindo um pão de queijo com tapioca, imperdível!); mas a cozinha também prepara pratos quentes na hora, de misto quente a omeletes. E tem mais: a partir das 17h, um delicioso chá da tarde bem caseiro também está incluído nas diárias.

A cozinha, aliás, merece um parágrafo à parte: além de criar delícias diariamente para o café da manhã e servir eventualmente pratos rápidos caseiros ao longo do dia, ela pode ser utilizada pelo próprio hóspede que quiser preparar uma refeição especial (mediante agendamento, eles inclusive compram os ingredientes) ou contratando o excelente chef da casa, Murilo Lima, craque também na pâtisserie.

Os espaços comuns são feitos para o descanso: diversos livings ultra convidativos para leitura (com direito a charmosas lareiras, biblioteca de dvdteca), sala de massagens, terraços ensolaradíssimos com vista para as montanhas e piscina aquecida com ambientes externo e interno. E tem academia para quem quiser queimar as calorias consumidas na serra, é claro.

E, ó, a gente descansa mesmo: eu sequer peguei no meu carro, fazendo uso frequente do excelente serviço de transfer privativo (incluído nas diárias) que eles oferecem durante dia e noite aos hóspedes para nos deslocarmos pela cidade. Os meninos estão sempre à disposição para nos levar por aí e o serviço é mesmo uma mão na roda, inclusive para poder tomar um vinhozinho às refeições (as blitz em Campos do Jordão estão por toda parte durante a temporada de inverno).

Quem dera todo hotel de montanha fosse assim. Pra favoritar.

p.s.: dá pra ver ainda montes de detalhes dela lá no meu Instagram/Stories @maricampos 🙂