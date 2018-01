Jubileu na Disneyland Paris

A Disneyland Paris está comemorando nada menos que 25 anos de existência neste 2017. E tem espaço para serviços de alto padrão por lá também? Tem, sim. Nesta minha última viagem para lá, a primeira a trabalho para os parques (a convite do órgão de turismo da França e da Air France), fiquei hospedada no complexo e fui atrás de opções mais caprichadas para este segmento de público.

É verdade que a oferta de serviços de alto padrão na Disneyland Paris não se compara em fartura com a de Orlando; mas existe e dá conta do recado, inclusive dentro dos 30 mil metros quadrados de Disney Village, o complexo de lojas e restaurantes do lado de fora dos parques, à exemplo da Disney Springs de Orlando (antiga Downtown Disney). Além de mais de 50 atrações, 63 lojas e 55 restaurantes em oferta, há um campo de golfe impressionante de 27 buracos por lá.

A opção mais upscale de hospedagem é o Disneyland Hotel, localizado literalmente sobre as catracas do Parc Disneyland – além de contar com as melhores instalações e o serviço mais afinado, ali o hóspede dorme quase dentro do parque de diversões. E, claro, todo hóspede de qualquer um dos sete hotéis do complexo tem direito a entrar nos parques duas horas antes da abertura dos mesmos com as “extra Magic hours” quando as mesmas são oferecidas.

Dormir no complexo é também garantir a tranquilidade para ficar para o show noturno – sem precisar se preocupar com horários de trens e transfers. O novo show das 22h, Disney Illuminations, com projeções impressionantes na fachada do castelo da Bela Adormecida, definitivamente não deve ser perdido por fãs de desenhos e longas da Disney, de Frozen a Star Wars.

Mas luxo mesmo é ter a chance de ser a família escolhida para assistir à parada do Parc Disneyland com lugar reservado bem de frente para chegada de todos os personagens, não? Pois este luxo está acessivel a qualquer família visitando os parques. Lá eles escolhem, diária e aleatoriamente, uma família para esse mimo absolutamente inesperado e sem nenhum tipo de custo ou condição. A família fica sabendo que foi selecionada logo ao passar seus tickets na catraca e… surpresa!

Dos bons restaurantes à la carte, duas opções achei imperdíveis: o adorável francês Chez Rémy, inspirado no personagem de Ratatouille e perfeito para um almoço tranquilo e com excelente menu em pleno Walt Disney Studios; e o Walt’s, que oferece gastronomia caprichadissima e serviço idem no jantar do Parc Disneyland.

E importante: a Disney francesa, para quem não sabe, não apenas serve vinho em seus restaurantes no almoço e no jantar como também produz ótimos vinhos e até seu próprio champagne. Experimentei as safras lançadas especialmente para este jubileu de 25 anos e gostei muito – com destaque para o tinto La Petite Chapelle Hermitage, que não fica nada a dever (mesmo) a outros bons vinhos franceses de valor semelhante (e a garrafa ainda vem com um delicado souvenir comemorativo do jubileu). Um jantar louvável com um ótimo vinho num parque de diversões foi realmente uma ótima surpresa. Tin-tin, Disneyland Paris!

Para chegar e sair do parque sem depender do serviço de transporte público da grande Paris, há diversas companhias operando serviços privativos de transfer desde e para qualquer endereço em Paris. Recomendo duas que utilizei e aprovei: a ótima França entre Amigos, que conta sempre com motoristas brasileiros, e a francesa Magic Ways, que é a transportadora oficial dos parques.