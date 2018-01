Novidades hoteleiras para 2018

Sou daquelas que leem mesmo com afinco todas as listas do tipo “destinos para ficar de olho no próximo ano” que aparecem por aí. Como jornalista, eu mesma já fiz muitas delas nesta quase uma década e meia em que escrevo sobre viagem – a última, aliás, foi uma completíssima e estreladíssima, publicada aqui mesmo no Estadão. Mas tem também um outro tipo de lista viajante que eu também adoro: a dos hotéis mais incríveis que devem abrir suas portas no ano vindouro. E a verdade é que 2018 virá pródigo neste sentido, com hotelaços abrindo durante o ano todo em todos os continentes.

Dezembro veio cheio de inaugurações – incluindo o badaladíssimo novo Bulgari Hotel Dubai – mas 2018 virá mesmo com tudo para o hotelaria de luxo. Na vibe reaberturas, Paris ganha os holofotes: depois do Ritz e do Crillon, quem reabre agora suas portas é o também mítico Lutetia, na Rive Gauche. Mas no quesito inauguração, fica difícil escolher a novidade mais “quente”: Bali apresenta seu trendy Como Uma Canggu, Iguaçu ganha o esperadíssimo Awasi Iguazu e Londres abrirá as portas do genial White City House na antiga sede da BBC e o cool L’Oscar com decor by Jacques Garcia. Los Angeles vai ganhar um novo Nomad, o Butão recebe seu Six Senses, a Botswana abre o espetacular Wilderness Mombo Camp e a Escócia inaugura o The Fife Arms, que definitivamente vai dar o que falar. A rede Four Seasons, dentre tantas novidades espetaculares (incluindo o primeiro hotel da bandeira no Brasil!), abrirá uma segunda unidade nas Seychelles (desta vez na Desroches Island) e a bandeira W chegará a Israel com o trendy W Tel Aviv.

As marcas de luxo da Marriott International (Ritz-Carlton, St Regis, W Hotels, The Luxury Collection, EDITION e JW Marriott) serão as campeãs em novidades: abrirão nada menos que 40 novos hotéis do grupo focados nos viajantes classe A. Segundo Tina Edmundson, Global Brand Officer da Marriott International, os dados atuais mostram uma mudança na percepção do luxo, levando a rede a se reposicionar para oferecer experiências personalizadas e diferenciadas para este segmento de viajantes. Em 2018, a marca Ritz-Carlton inaugurará seis novas unidades, incluindo propriedades do México à China; St Regis Hotels & Resorts abrirá novas propriedades no Cairo e em Amã; e os W Hotels abrirão novos hotéis em Tel Aviv, Dubai, Brisbane e Cidade do Panamá. A marca EDITION, em parceria com Ian Schrager, deve saltar dos quatro hotéis de hoje para onze hotéis até o final de 2018, incluindo destinos como Shangai, Abu Dhabi e Bangkok. E o portfólio global da The Luxury Collection deve ganhar novos hotéis em destinos como Los Cabos e Vail.

Vale ficar de olho que vem muita coisa boa por aí.