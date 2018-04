O novo The Spa do Renaissance

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sempre fui fã do Renaissance São Paulo (e gosto inclusive da bandeira Renaissance em si, que sempre tem hotéis interessantes e consistentes em termos de qualidade de serviços e instalações, da unidade ultra americanizada de Curaçao à incrível unidade britânica em St Pancras/Kings Cross). Em São Paulo, acho a localização excelente, tanto para turismo quanto para negócios; gostei bastante do serviço quando me hospedei lá, gosto dos concierges e guest relations e gosto bastante do restaurante e do bar, que visito com alguma frequência. E agora o hotel ganhou algo que realmente fazia falta: um spa à altura da propriedade.

O novo The Spa at Renaissance, aberto oficialmente no finalzinho de fevereiro último, trouxe mesmo um novo (e necessário) frescor ao hotel, e com uma proposta bem interessante: um spa 100% orgânico e vegano. Localizado agora em um andar totalmente dedicado ao bem-estar, o novo spa teve suas instalações e seu menu de tratamento inteiramente redesenhados, escolhendo, inclusive, micro-produtores brasileiros para reforçar o novo conceito do espaço (como as ótimas Simple Organic, a Souvie e a Terral).

A nova recepção, muito clara e com um belíssimo display dos produtos brasileiros que o spa utiliza, ficou excelente. Os novos espaços ficaram muito mais modernos e acolhedores, cheios de cantinhos para relaxar antes ou depois do tratamento. E o spa agora conta também com uma área reservada especial para dia da noiva e celebrações particulares especiais.

Além dos tratamentos estéticos e relaxantes que integram o novo menu, o spa agora oferece também banhos de imersão (relaxantes, energizantes e revitalizantes) preparados com óleos essenciais e ervas naturais colhidas na hora H diretamente do jardim do hotel. O tratamento “signature” da nova fase é o The Spa Experience, que tem o abacate como base, somado a óleo de coco, murumuru, melado de cana e açúcar, numa mistura bem brasileira para nutrir e relaxar o corpo. O longo menu de tratamentos conta ainda com três massagens exclusivas assinadas pela terapeuta Renata França, seis jornadas completas de Day Spa e uma ótima esfoliação à base de açaí (que testei no dia da minha visita).

O mais interessante é que o novo “piso wellness” do hotel deixou o spa ao lado da academia, da piscina climatizada externa, das saunas e jacuzzi, facilitando bem a vida de quem quer aproveitar ao máximo o espaço. Outra adição importante foi a criação do Bytes, um agradável espaço de alimentação saudável instalado ali mesmo. Fruto da parceria dos chefs Rafaella Ramalho e Gayber Silveira, o café defende que ali se serve “comida de verdade”, incluindo também no cardápio opções veganas, vegetarianas, sem lactose, gluten free e sugar free. Há buffet de café da manhã e de almoço e também sanduíches, sucos, smoothies e outros petiscos prontos ou à la carte (o “brigadeiro funcional” e o bolo de pote de matcha já viraram sucesso de público neste primeiro mês de funcionamento da casa). Ficou bem bom.