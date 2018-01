Para onde viajar em 2018

Vai chegando o final do ano e, nós, viajantes de carteirinha, já começamos a procurar as listinhas de “best places to go in 2018” para começar a planejar (ou ao menos sonhar) com nossas viagens do ano que vem. Eu sempre fico toda olhos e ouvidos para as listas das publicações especializadas que costumam encher nossa caixa postal de sonhos viajantes quando chega desembro. #simsoudessas

Pois nem chegou dezembro de verdade ainda e uma das mais importantes e respeitadas listas do mercado já chegou ao mercado: o Virtuoso Luxe Report 2018, reconhecido internacionalmente como um dos principais antecipadores de tendências do mercado de viagens de luxo. A Virtuoso® é a rede líder de agências especializadas em viagens e experiências de luxo no mundo, com mais de 800 agências e mais de 16.000 consultores de viagem em mais de 45 países.

Então se você também é um freak das listinhas viajantes, gruda aqui neste texto. Através de pesquisas realizadas com os consultores de viagem do grupo, o relatório aponta todo ano as tendências de viagem deste mercado para o ano vindouro. As tendências traçadas para as viagens de luxo são tão importantes porque acabam interferindo também fortemente em todos os outros setores de viagens, incluindo até o de viagens budget.

Para 2018, aparecem como destaque no relatório da Virtuoso o desejo de explorar destinos fora do circuito turístico tradicional – que é algo que vem mesmo crescendo entre viajantes ano após ano. Afinal, quem já fez os principais roteiros turísticos quer mais é descobrir lugares novos, fora da zona de conforto, que sejam mais transformadores ao final da viagem. Entre os brasileiros, o desejo por explorar países como Irã, Líbano e Ruanda deve virar cada vez mais realidade. Islândia, África do Sul, Japão e Portugal também continuam firmes e fortes nos sonhos viajantes de muita gente para o ano que vem.

Em destaque, as regiões “geladas” ganham cada vez mais a preferência dos viajantes, incluindo aventuras no Ártico, Antártica, Alasca, Patagônia e Islândia. Safáris africanos, viagens multigeracionais para estreitar laços familiares e todo tipo de experiências fora do convencional e imersivas também aparecem entre as preferências dos viajantes para o próximo ano. Aliás, para quem tem bala na agulha, os consultores Virtuoso são craques em bolar atividades inusitadas, como voar de MiG-29 na Rússia ou dormir em iglus na Noruega, por exemplo.