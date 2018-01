Sambando em Lisboa

6 tradições natalinas portuguesas

Calendário do Advento: Assim que começa o Advento, o tempo católico de preparação para o Natal, os calendários do Advento enchem as casas. Os mais tradicionais são umas embalagens de cartão com 25 chocolates escondidos atrás de umas janelinhas com números, que devem ser comidos diariamente até ao Dia de Natal 🙂 É uma espécie