A melhor toalha desse verão

Começa o Verão – aqui, aí até pode ser apenas Primavera ou mesmo Outono – e volta aquela vontade de pisar a areia, pegar um sol incrível e tomar água de coco (ah!, se houvesse água de coco aqui em Portugal) enquanto olhamos o mar e ganhamos coragem para dar um mergulho nas ondas que não param de chegar a praia.

A gente estende a canga ou a toalha, se acomoda e pega naquele livro que estamos tentando acabar faz meses. E aí começa tudo: primeiro, queremos pegar sol na parte da frente, para deixar a barriga bem morena. Mas aí o sol vai tapar o nosso rosto e o bronzeado não vai ficar homogêneo. A gente roda e fica de barriga para baixo, mas aí as costas vão ficar mais bronzeadas que o rosto. A gente fica de lado e vai rodando junto com o sol, como se fôssemos um frango num espeto..pode ser. Ou então, a gente olha para as soluções do mercado.

Eu confesso que era uma cética nesse assunto até experimentar a de uma amiga: uma toalha que já vem com uns pauzinhos embutidos de forma a criar um apoio para as costas, como se fosse uma cadeira – mas sem ter que alugar uma, velhinha e debotada pelas dezenas de verões e bundas que já lá sentaram, né? A marca chama Origama e é totalmente fabricada em Portugal. As toalhas são de turco 100% algodão e a madeira é 100% pinho. Todos os materiais provêem de comércio justo e tudo é feito à mão, o que garante uma super qualidade.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

É claro que você pode retirar os pauzinhos e ficar com uma toalha de praia super normal, mas a mim, o que me encanta é que para além de você poder transportar tudo como se de uma bolsa se tratasse (veja o site da marca aqui), as dores nas costas deixam de ser um problema depois de muito tempo deitado na areia, eheh! Todas as toalhas origama têm uma pega num tecido super colorido, que serve depois para você pegar nela e ir embora da praia sem aquela confusão de pontas da toalha caindo.

Eu estou super indecisa entre a amarela e a fúchia (como escolher?), mas o que importa, aqui, é que esses caras – que desenham, controlam a produção e vendem – já ganharam o prémio de produto do ano, em 2014, e o prémio Cinco Estrelas, em 2016. Vale dar uma olhada no site, até porque eles enviam para todo o mundo! Sim!, inclusive para o Brasil. Os preços das toalhas variam entre os 39,90 euros [159 reais] e os 44,90 euros [179 reais]. É um pouco caro, mas como são realmente de boa qualidade, elas super valem o investimento. Além disso, ficam super na moda, verdade?

Os custos dos portes variam, naturalmente, em função da quantidade pedida, mas como vocês são uns fofos, eu decidi pedir uma simulação para o envio de duas toalhas clássicas para São Paulo: ficaria em 30 euros (cerca de 120 reais) o envio das duas direto para sua casa. Até que nem está mau, certo?

Se por acaso vierem a Lisboa em breve, a Origama tem uma loja no Centro Comercial Colombo (linha azul do metrô, estação ‘Colégio Militar/Luz’) e uma outra na Praceta Domingos Rodrigues Nº4 – um pouco menos acessível de transportes. Além disso, pode sempre encomendar online e pedir que entreguem no hotel. Ah!, nada como sonhar com o Verão no meio dessa chuva que ainda não deixou de cair em Lisboa!!