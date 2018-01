A política está sambando por aqui

Está um tempo maravilhoso para sambar em Lisboa, por esses dias. A gente tem tido um sol lindo e um frio super suportável, pelo que podem vir!

No entanto, hoje preciso de vos falar de todas as coisas que estão acontecendo aqui: então, lembra que eu falei que prefeito de Lisboa estava se candidatando a premiê? Pois é. Esse final de semana ele tomou, formalmente, posse do cargo de líder do Partido Socialista (PS), e estará concorrendo contra o atual governo no próximo ano.

A questão é que na semana passada, o nosso ex-premiê José Sócrates, também ele do PS – lembra do amigo do Lula? – foi preso preventivamente por suspeitas de fraude, branqueamento de capital…um monte de coisa que veio animar aqui a política nacional.

Isso veio logo depois de a gente ter um monte de caras sendo também detidos, na semana retrasada – o chefe do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras incluído – por causa de um monte de ilegalidades com os chamados ‘vistos gold’. No fundo, são um mecanismo que foi criado para permitir que empresários chineses investissem em Portugal, em imobiliário. Em troca de casas a partir de um determinado valor, ganhavam o direito de entrar no país com um visto super fantástico.

A gente tem ainda o caso BES – o banco que faliu em Julho, depois de as autoridades descobrirem que havia um esquema megalómano montado entre as áreas financeira e não financeira do grupo. Semana passada houve mais buscas aos escritórios e às casas dos antigos gestores das instituições.

Isso tudo para falar para você que politicamente o país parece estar implodindo. Se vier em Lisboa, você vai encontrar um monte de outdoor falando de como é preciso mudar de política por causa de todos esses escândalos, então achei por bem te dar uma ideia geral do que está acontecendo. Mas nada tema: Lisboa continua cheia de sol, de boa comida e de bom vinho para receber os visitantes! Esperamos por você!