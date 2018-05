Alentejo : 10 motivos para voltar

Agora que o bom tempo está chegando a Portugal, as opções de viagem são ainda mais alargadas e convidam realmente a abandonar as grandes cidades e descobrir a beleza da natureza, que com a primavera se enche novamente de vida e de verde – o país atravessou uma grave seca no início do ano, mas nas últimas semanas a chuva veio com tudo.

Daí que talvez seja legal recordar alguns motivos pelos quais você deve alugar um carro quando chegar a Portugal para conhecer a lindíssima região do Alentejo, de que já aqui falei algumas vezes.

Então, se eu tivesse que escolher dez razões para tentar convencer todo o mundo a se perder entre Lisboa e o Algarve, essas seriam as principais :

1 – Os vinhos

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vocês sabem que eu amo um bom vinho, e que há várias regiões com vinhos incríveis. O Alentejo é uma delas, por excelência. Com muitos projetos de enoturismo, vinícolas e hotéis temáticos, é o lugar para se perder em centenas de castas portuguesas e estrangeiras, e em combinação maravilhosas.

2 – Comida, comida, comida

Quem lê esse blogue sabe que ao gosto pelo vinho eu junto o gosto por comida, não é ? E vir a Portugal sem provar a comida alentejana é realmente como ir a Roma e não ver o Papa. Experimentem as carnes de porco, se percam nos temperos e não deixem de pedir uma sopa alentejana ou migas. Expoentes máximos da gastronomia regional.

3 – História

Muitas construções medievais, várias construções do tempo dos Romanos…o Alentejo é uma autêntica viagem pela História do país em três dimensões.

4 – Hospedagens luxuosas

Com a procura a aumentar, nos últimos anos, cresceram os empreendimentos hoteleiros na região. Aqui você vai encontrar verdadeiros oásis perdidos no meio do campo ou integrados nas pequenas cidades, com spas luxuosos, piscinas de encantar e serviços de 5 estrelas.

5 – Povo simpático

A gente comummente diz que o povo mais simpático de Portugal está no norte. Mas a verdade é que os alentejanos são tão carinhosos a nos receber que é impossível não gostar deles e não se sentir parte da comunidade.

6 – Charmosos vilarejos

Ruazinhas pequeninas e com pedras romanas. Casas pintadas de branco, mais pequenas que o normal. Castelos. Lojinhas tradicionais. As cidadezinhas do Alentejo são charmosas, limpas e tão tranquilas que você vai querer viver lá para sempre, e se alimentar do que a natureza lhe der. Juro.

7– Natureza

Outro ponto incrível é o contato com a natureza : tem lagos, rios, pastagens, campos de trigo…você pode passear por terra, barco ou até mesmo pelo ar, numainesquecível viagem de balão de ar quente que lhe dará uma vista surpreendente da região.

8– Praias maravilhosas

Águas mais ou menos revoltas, com muitas tonalidades de azul, com areais dourados imensos e – se não for no pico do verão – com pouca gente, vão encantar casais ou famílias que desejem descansar.

9– Acessos

Várias vantagens : pouca gente, boas estradas, nada de trânsito. Passear no Alentejo é, realmente, passear. O ‘pior’ que pode acontecer é cruzar com um animal selvagem num dos caminhos.

10 – 300 dias de sol por ano

Essa eu descobri faz pouco tempo : é a região do país com mais dias de sol no ano. O que significa que a probabilidade de não pegar um tempo legal é altamente reduzida…no verão, as temperaturas chegam aos 40 graus, pelo que é bom se recolher em casa ou na piscina nas horas de maior calor.

—

Acompanhe o Sambando no Facebook e no Instagram