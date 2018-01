Alerta: o Daesh – e a xenofobia – já está ganhando a Europa

Essa segunda-feira a notícia não deixa margem para dúvidas: a Frente Nacional (FN), partido de extrema-direita francês, liderado pela radical Marine Le Pen, ganhou a primeira volta das eleições regionais em França. Em seis das 13 regiões francesas, a FN ganhou expressivamente, e alguns jornais franceses estavam dando como certa a vitória do partido na próxima volta, já esse Domingo, em Lille, em Marselha-Nice e em Estrasburgo.

A Frente Nacional garantiu 28,2% dos votos, enquanto os Republicanos (de centro direita, o partido de Nicolas Sarkozy) ficaram com 27% e o Partido Socialista, de Hollande, com 23,3%.

Muitos meios de comunicação social em França, tradicionalmente de esquerda, escreviam essa segunda-feira que o país estava em choque. Mas em choque de quê? Afinal, foram os eleitores quem foi às urnas votar em Marine Le Pen, que nunca escondeu a sua aversão aos refugiados e a sua veia xenófoba, que ganhou novo alento depois dos atentados do passado dia 13 de Novembro.

Aliás, em 2015 Le Pen foi ganhando popularidade depois do assassinato dos jornalistas do Charlie Hebdo, e o seu poder saiu reforçado nessas eleições, quando só falta um ano e meio para as eleições presidenciais em França.

