Bom vinho, boa comida

Comer bem em Lisboa não é tarefa difícil. Na verdade, o problema é que até é bastante fácil. Difícil poderia ser encontrar um restaurante onde você comesse bem e não pagasse um absurdo de dinheiro. Mas até essa tarefa é bem faciinha em Portugal. A gente tem esse hábito de gostar de uma boa mesa, o que significa que você só gastará quanto quiser para comer bem na capital lusitana.

Tenho alguns bons – e caros – restaurantes na lista do que quero dar a conhecer, mas hoje vamos começar por um bem baratinho mas bem típico da nossa Lisboa. Topa? Vamos lá.

Esse restaurante abre para almoço todos os dias, mas só está disponível no jantar às sextas-feiras e Sábados. Fica junto à estação do metrô Rato (estação final da linha amarela) e tem uma carta de vinhos bem interessante. O ‘S Restaurante & Petiscos’ é super típico, e lá você poderá aprimorar sua arte de ‘petiscar’, uma das coisas que a gente mais gosta de fazer em Portugal. Que é como quem diz: você pode provar pequenas porções de vários pratos típicos, acompanhados de um bom vinho.

No almoço você não pagará mais de 15 euros e no jantar a refeição pode tocar apenas nos 20 euros. Quer uma sugestão? Peça uma garrafa de ‘Ninfa’, excelente vinho Alentejano que não verá em todos os restaurantes, e se perca no cardápio. Tudo é bem confecionado e apresentado. Eu gosto bastante desse pequeno restaurante, sobretudo para um jantar mais tranquilo. No final da refeição, você pode caminhar uns 10 minutos e chegará ao Bairro Alto – o equivalente à vossa Rua Augusta, com um monte de barzinhos legais – e aproveitar um pouco da noite lisboeta.

A sala do restaurante é grande mas convém marcar mesa porque sempre enche. Deixo os contatos aí mais abaixo. Bom apetite!! (e sim, estou querendo que saia das suas férias em Lisboa com uns quilos a mais. Mas é tudo em nome do conhecimento gastronômico!!)

S Restaurante & Petiscos

Rua S. Filipe Neri, 14

Tlf: (00351) 21 386 6372

Quanto custa? O preço das refeições pode variar entre os 10 euros (almoço) e os 25 euros (jantar) por pessoa.