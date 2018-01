Caetano & Salvador

Caetano Veloso é figura recorrente em espetáculos aqui em Portugal. Ano passado ele veio com Gilberto Gil, e esse ano encheu o salão Preto e Prata no Casino do Estoril, para um show mais intimista: apenas ele e seu violão. No início, Teresa Cristina encantou com Carlinhos “Sete Cordas”, numa antecipação desse Brasil todo que sempre encanta Portugal. O show, de bem mais de uma hora, foi uma verdadeira viagem de décadas pela carreira de Caetano. Cantou apenas três ou quatro temas bem conhecidos do público – pelo menos do português – e nos levou num passeio bem legal pelas composições mais antigas, que ele próprio confessou não interpretar faz tempo.

Mas nem foi por isso, pelo espetáculo maravilhoso, que Caetano fez notícias aqui em terras lusitanas. É que depois do show, ele se encontrou com Salvador Sobral – o vencedor improvável do Festival Eurovisão da Canção de que já falei – em casa da fadista Carminho, e publicou no seu Instagram um vídeo que está fazendo as loucuras da galera. Caetano já tinha mostrado seu apoio a Salvador antes de ele ter vencido o concurso, e agora tocaram juntos. É só dar uma olhada na conta do cantor baiano. É que é uma alegria ver Portugal e o Brasil tão perto em alturas tão conturbadas como essa. Pelo menos a música segue calma.

