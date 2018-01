Cinco vinhos para o seu Natal

Época de Natal é época de comida, verdade? Tem mesas fartas seja em Portugal ou no Brasil, tem bacalhau ou leitão, bolo-rei ou panetone, tem perú, bolinho de bacalhau, frutas, rabanadas ou salpicão e vinho. Tem sempre muito vinho, seja em Portugal ou no Brasil. Por isso, a melhor forma de desejar um Feliz Natal nesse blogue, é deixando uma lista de cinco vinhos que não podem faltar na sua mesa nessa consoada, seja de que de lado do Oceano for!

Como eu não sou especialista, vocês sabem, voltei a pedir ajuda ao enólogo Diogo Lopes .

Ele selecionou várias opções que ligam com diversas comidas e servem para vários momentos das festividades. O preço está em euros e é aquele que se encontra em Portugal – peça a algum amigo que esteja viajando para levar na bagagem que sempre compensa!

Ah, e claro: BOAS FESTAS. FELIZ NATAL. UM ABRAÇO DO TAMANHO DESSE OCEANO QUE NOS SEPARA!

1. KOMPASSUS BLANC DE NOIR ESPUMANTE 2014 – DOC BAIRRADA

Adoro espumantes. São vinhos festivos e nada como usar estes vinhos nas celebrações do Natal. Na mesa como aperitivo, ou mesmo a acompanhar pratos mais complexos. Este espumante é dos melhores que se fazem em Portugal. PVP: 14€ 2. DORY RESERVA BRANCO 2015 – IG LISBOA Para o bacalhau (mesmo que só os bolinhos!) nada melhor que um branco com estrutura. Esse branco vem de uma vinha Atlântica, e é fermentado exclusivamente em barricas de carvalho francês. Tem estrutura, complexidade e volume. Combina muito bem com os queijos do Natal… PVP: 12€ 3. HERDADE DO ROCIM CLAY AGED TINTO 2015 – DOC ALENTEJO É um grande vinho tinto do Alentejo. Estagiado em ânfora de barro, traz uma nova visão para os tintos alentejanos. Intenso, carnudo e muito complexo. É um vinho para surpreender qualquer um! PVP: 35€ 4. VILLA OLIVEIRA TOURIGA NACIONAL TINTO 2011 – DOC DÃO A Touriga Nacional é a rainha das castas tintas portuguesas. Só por si já é uma boa desculpa para se abrir uma garrafa dessas no Natal. Esse é um vinho de vinhas velhas, de uma emblemática vinha da região do Dão, no norte de Portugal. Dá um enorme prazer, as suas notas florais tornam-no num vinho elegante e muito rico. PVP: 38€ 5. WARRE’S OTIMA 20 ANOS – PORTO

Vinho do Porto. Não pode faltar numa mesa portuguesa. Este tawny é um vinho soberbo, ideal para os doces de natal ou para conjugar com uns bons frutos secos. Muito importante é servir a 12ºC, para não perder a elegância.

PVP: 24€