Cristiano Ronaldo com coração de ouro

[texto corrigido dia 20 de Dezembro às 8h32]

O [cinco vezes] bola de ouro Cristiano Ronaldo parece estar merecendo também o troféu de ‘coração de ouro’. Essa terça-feira, 19, foi anunciado que o futebolista vai fazer um investimento num hospital pediátrico em Santiago do Chile. A estrutura deverá ser construída em 2020, em parceria com um sócio italiano, e segundo a empresa de advogados que representa o português, esse será apenas um de muitos hospitais que Ronaldo pretende construir na América do Sul. O internacional desmentiu essa informação no final da noite de terça-feira, afirmando que foi o alegado sócio italiano quem a difundiu sem qualquer fundamento. Por esse fato, peço desculpa a todos os leitores – confesso que confiei na agência EFE e demais orgãos de comunicação, mas a informação não procede.

De qualquer forma, tudo o resto continua sendo verdade: a veia solidária do craque é bem conhecida ainda que não haja hospitais pediátricos à vista! Ronaldo faz várias doações para muitas causas, e até se acredita que a maioria das vezes o jogador o faz em segredo. De qualquer forma, somente esse ano Cristiano também já fez uma doação bem generosa para as vítimas dos grandes incêndios que devastaram Portugal: ele pagou os tratamentos médicos de 370 pessoas que ficaram feridas nos incêndios. Na ocasião, a informação foi confirmada pela irmã de Ronaldo nas redes sociais – mas não houve qualquer comunicado oficial sobre o assunto. Ele também ofereceu a réplica da Bola de Ouro que recebeu em 2013 [eles sempre recebem um original e uma réplica] para um leilão de caridade, onde foi vendida por 600 mil euros. O dinheiro foi para a associação Make a Wish, que se dedica a realizar os sonhos de crianças com doenças graves.

No ano passado, em 2016, o jogador natural da Madeira também ofereceu ajuda financeira quando a ilha foi afetada por grandes incêndios. Na altura, a informação foi vazada pelo gabinete do Governo Regional da Madeira. Também em 2016, precisamente na época do Natal, ele fez uma “generosa doação” – cujo valor nunca foi revelado – para a organização Save the Clildren, para ajuda imediata às crianças sírias, depois de ter doado os 600 mil euros que recebeu por ter ganhado a Champions League com a camisa do Real Madrid a uma instituição de caridade.

E isso é só o que a gente sabe. Por exemplo, há uns três ou quatro anos, lembro de estar dando uma ajuda para uma causa em particular para a qual era preciso algum – muito! – dinheiro. A informação nunca veio a público, mas Ronaldo ofereceu uma camisa autografada para ser leiloada durante um dos eventos de angariação de fundos. E parece que esse é mesmo um costume do craque luso: ele já pagou tratamentos de saúde a crianças, colaborou em causas urgentes e é muito comum encontrar menções a situações em que Cristiano oferece ajuda direto quando sabe de alguém que está realmente precisando.

É claro que sempre tem alguém dizendo que “ele ganha tanto dinheiro que pode sempre doar mais”. Mas a verdade é que não é todo o milionário que abdica tão facilmente da sua fortuna para ajudar quem precisa. Uma pequena [enorme] vénia ao Cristiano por esse coração luso-de-ouro!