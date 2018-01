De prefeito a premiê

Lisboa está num impasse. O atual prefeito decidiu se candidatar a líder do principal partido da oposição, o que significa que vai entrar na corrida a premiê no próximo ano. António Costa, dirige a Câmara Municipal de Lisboa – o equivalente à prefeitura – desde 2007. E se os primeiros anos foram complicados, mas depois de 2009, Costa sempre governou com maioria absoluta. Durante o seu mandato, a dívida da cidade caiu – muita ajudada pela conveniente chegada de 271 milhões de uma antiga dívida do Estado à cidade – desde 1989 que esse montante era esperado. Durante os últimos sete anos, António Costa fez obras, obras e obras. O Marquês de Pombal esteve um caos durante vários meses porque o sentido do trânsito precisava ser alterado, de forma a fluir melhor. Resultado? Quando as obras estavam pratiacmente acabadas, um cidadão comum, aposentado, passou junto da equipe da prefeitura e avisou que não havia escoadouros. Mais uns meses de obra para resolver.

O trânsito até que melhorou mas a verdade é que ao mesmo tempo a prefeitura impôs uma série de leis para tirar carros do centro da cidade: aumentou o preço do parqueamento e diminui o tempo em que ele é permitido. Aprovou uma diretiva que impede que carros com mais do que uma certa idade andem no centro de Lisboa, justificando a decisão com a emissão de gases.