De São Paulo para Lisboa com muito amor…e bom gosto

Têm nome de mulher, de amigas. São sinal de força, de fraqueza, de meninice ou de leveza. A brasileira Juliana Cavalcanti ganhou o mundo da moda em São Paulo, triunfou em Londres e acabou – ou está começando – sambando nas sete colinas de Lisboa com uma coleção que já está encantando todo o mundo por aqui.

A nova marca – Juu – foi apresentada no início dessa semana e é composto somente por peças únicas: vestidos e macacões que foram inspirados em amigas e recebem, por isso mesmo, o nome de cada uma. Por exemplo, o vestido ‘Kika’ reflete, segundo Juliana, a sua amiga com o mesmo nome: ”O seu lado menina-adorável e divertida, convive com a mulher complexa, profunda e sedutora”. Tem também a Teresa, a Lucila, a Maggie, a Raquel ou a Christine.

A consultora de moda que trocou o Brasil pela Europa há já uns anos decidiu largar a parte da gestão e comunicação e arrasar nos desenhos de figurinos. Segundo a designer, ela pretende que essas peças sejam simples mas super na moda – e aí convido a olhar bem os detalhes, porque é lá que reside a maior beleza da coleção. Aliás, algo que achei super curioso quando olhei a coleção, é que todas as peças são aparentemente super simples mas de repente nos surpreendem com um detalhe completamente inesperado que podem facilmente nos conquistar. Ou seja: Juliana conseguiu aliar lindamente a simplicidade portuguesa ao glamour paulistano. Ou será a simplicidade paulistana ao glamour português? 🙂

Seja como for, achei que gostariam de saber que tem uma brasileira que já é super acarinhada pelos portugueses – a quantidade de celebridade que esteve presente no lançamento da coleção mostra isso mesmo – e que tem tudo para dar certo desse lado de cá do Oceano. Podem conferir a coleção e fazer encomendas aqui! Se por acaso estiverem em Lisboa, as peças estão também à venda nas lojas Nude – podem aproveitar para matar saudades de casa! 🙂

