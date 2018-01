Do Arco ao Tejo.

Depois de ter levado vocês a passear por algumas das ruas de Lisboa, está na hora de vos sugerir um pouco de vista panorâmica nas alturas. Vamos até ao Arco da Rua Augusta – fica na Baixa lisboeta, um dos bairros mais antigos e mais bonitos, bem ali do lado do Chiado, de que vos falei no texto anterior. Esse arco tem para nós o mesmo simbolismo que, vai, o Arco do Triunfo para Paris. Ele fica bem no centro de uma rua principal, e através dele você pode ver o Rio Tejo. Quando os marinheiros chegavam a Lisboa – há uns séculos, quando atracavam no Cais das Colunas – o Arco funcionava como porta de entrada em Lisboa. Ele foi finalizado no final do século XIX e desde o ano passado você pode ter a vista mais incrível de Lisboa lá de cima.

Desde Agosto de 2013 que é possível subir ao topo do Arco, visitar o salão de abóbadas que tem a maquinaria do relógio que você vê lá de baixo, da Rua, e ter uma das vistas mais impressionantes sobre a cidade de Lisboa e o Rio Tejo. Mas atenção: não existe elevador até ao topo do monumento, então quem quiser visitar terá realmente que encarar uns 70 degraus, parte deles bem estreitos. E vale a pena.

Lá em cima você encontrará um sino gigante, conseguirá ver Lisboa em 360 graus e poderá tocar nos pés das enormes figuras que guardam a porta de Lisboa com muito carinho: a Glória, o Gênio e o Valor. Olhando lá de cima, você terá a incrível vista do Terreiro do Paço e dos minúsculos pontos que são as pessoas passeando para aproveitar o sol que ainda espreita por aqui.

Bem junto do Tejo, centrado com o Arco, você poderá ver o Cais das Colunas, recentemente restaurado, onde desembarcaram figuras como a Rainha Elizabete II, em visita oficial ao País, e que foi sempre a entrada nobre, por mar, na capital portuguesa. É fácil encontrar muitas pessoas correndo ou somente passeando junto a este monumento, que se tornou num dos lugares mais agradáveis para passar os dias bonitos.

Quando bater todas as fotos que merecem ser batidas do topo do Arco da Rua Augusta, a sugestão é que desça para um passeio do Terreiro do Paço. Pode tomar um chope em algum dos bares que povoam a praça e no final, caminhe até ao Cais das Colunas e veja, lá bem ao fundo, o recorte das cidades que ficam na outra margem do Tejo. É um passeio que vale realmente a pena. Ah, e claro. Fale um tchau para os turistas que ocuparam seu lugar na visita ao Arco. Eles conseguem ver sua mão abanando e geralmente retribuem o cumprimento.

Quanto custa? Para visitar o Arco você vai pagar 2,50 euros (as crianças até aos 6 anos não pagam). As visitas acontecem todos os dias das 9h às 19h.