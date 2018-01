Dormir à beira-mar

Uma das vantagens de viver – ou visitar – em Portugal, é que a gente tem mar em praticamente todo o país. Na época do verão, de Norte a Sul do país, basicamente você só tem que escolher se prefere um pouco mais de frio ou de calor e decidir onde quer pegar um sol, olhar o mar ou somente dar um passeio pela costa.

Escolhi seis hotéis com vista para o mar, de Norte a Sul do país, que você pode aproveitar quando vier nos visitar, e que fazem qualquer um se apaixonar (ainda mais) por esse país onde ainda há tanto recanto legal para descobrir. Se já conhece algum desses, me avise. E se tiver sugestões, é só me enviar um email que eu vou conferir assim que possível! Clique no nome do hotel para ser reencaminhado para o site correspondente 🙂

Hotel Flor de Sal

Fica bem no Norte do país, na região do Alto Minho, em Viana do Castelo. Os quartos têm uma linda vista sobre o mar, e pode chegar na praia caminhando uns 10 minutos. Estando no Norte de Portugal, geralmente o tempo é sempre um pouco mais frio, mas Viana do Castelo é um encanto de cidade: aproveite para conhecer o centro, onde a Igreja Matriz e o Castelo do Neiva vão fazer as suas delícias. Prometo. E claro, não deixe de provar a comida típica da região. Mega destaque? Rojões à moda do minho. Nham!

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Valentim

Um pouco mais abaixo, bem perto do Porto, há um hotel que pode fazer os seus encantos: O Valentim Hotel, em Matosinhos, está a apenas 5 minutos da praia, caminhando. A decoração simples faz você descansar assim que entra, e o hotel tem um serviço de aluguel de bicicletas que pode dar origem a uns passeios bem legais. Se quiser fazer wind-surf, essa região é também uma das mais simpáticas do país dadas as condições climatéricas. O terraço tem uma vista sobre o mar que vale bem a pena. Ora confira.

Sweet Atlantic Hotel & SPA

Bem no centro do país, na Figueira da Foz, a escolha recai sobre o Sweet Atlantic Hotel & Spa. As janelas enormes, os quartos luminosos e o restaurante são pretextos mais que suficientes para convencer qualquer um a passar uns dias de descanso total olhando o Oceano Atlântico. E se vier com crianças, saiba que o hotel tem serviço de baby-sitting (Obrigada, meu Deus!) que pode e deve aproveitar enquanto toma um vinho no incrível bar, olhando o mar.

Praia d’El Rey Marriot Golf & Beach Resort

Nesse aí vale a pena ficar uns quatro ou cindo dias só desfrutando do ambiente, da piscina, do mar bem do lado, do vinho, da região… Os quartos foram remodelados há pouco tempo, e são super luminosos e espaçosos. O café da manhã começa com vista para o mar, cenário que pode acompanhá-lo durante todo o dia. E se joga golfe, vai adorar saber que aqui há um campo com 18 buracos. Quer melhor desculpa?

Casa do Médico de São Rafael

Recentemente reconvertida numa casa aberta ao público, a Casa do Médico de São Rafael fica bem no centro de Sines. Apesar de os quartos não terem vista sobre o mar, convido-o a passar umas horas na biblioteca desse edifício lindamente reconvertido. Sines é uma cidade super tranquila, e poderá pegar um sol somente caminhando um pouco até à praia. O chão de madeira corrido, a lareira, as janelas enormes e o espaço envolvente vão permitir fazer uma viagem no tempo, sem perder as comodidades modernas. Os quartos de hóspedes, num edifício novo, estão perfeitamente conjugados com a traça antiga do edifício original. Vai a-do-rar.

Martinhal Sagres Beach Family Resort

Já aqui falei sobre o Martinhal, mas quando se pensa em mar e sul do país é impossível não voltar a falar dele. Com todas as comodidades para acolher famílias ou somente casais viajando num clima romântico, o Martinhal oferece, de praticamente todos os quartos e casas, vista sobre o mar. O meu favorito é o restaurante da praia, o As Dunas, que tem sempre o peixe mais fresco. Imperdível.