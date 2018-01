É o Rio em Lisboa. Em versão hamburguer

Bom, sua viagem está marcada, certo? Com o euro tão baixo acabaram as desculpas para trocar Lisboa por Miami: compre passagem e venha para cá que a Primavera já está querendo aparecer. E porque eu tenho mais um lugar incrível para falar para você!

Primeira vez que lá fui, foi totalmente por acaso. A gente passava ali todo o dia, à ida para casa, mas nunca tinha pensado em parar para entrar. Até que um dia, entrei. Todo o mundo sabe que os hamburgueres estão super na moda um pouco por todo o mundo, mas aposto que vocês vão amar essa sugestão: é que essa hamburgeria tem sotaque desse lado do Atlântico. A dona é carioca, o ambiente é super descontraído, a decoração é super simples mas acolhedora e está num dos bairros curiosos de Lisboa.

O Café do Rio – Hamburgeria fica bem do lado do Terreiro do Paço, pertinho do rio Tejo, e é um lugar super legal tanto para jantar como para almoço. Eu prefiro ir lá à noite – para almoçar a gente tem um monte de lindos restaurantes com área exterior para poder aproveitar a luz da cidade. Como o lugar é pequeno, mesmo que esteja cheio nunca está um barulho ensurdecedor.

A comida é ótima e o serviço também. A carne dos hamburgueres é 100% biológica, e há opções para vegetarianos e até hamburgueres de peixe. São, possivelmente, dos melhores hamburgueres que já comi em Lisboa, a um preço bastante justo – dependendo do que você beber, um jantar para dois fica por cerca de 40 euros, no máximo.

Para mim, as fritas são um dos melhores segredos da casa – vêm bem salgadinhas e com casca, como eu adoro – tal como a lista generosa de cocktails. As sobremesas não são nada de incrível, mas não são más. Acho um pouco caras para a qualidade, mas bom…doce é doce, né? Além de que as doses são realmente bem servidas, pelo que você não vai sentir falta da sobremesa.E se puder, experimente o ‘mojito’. Super recomendo! Se não quiser experimentar alcool, tem sempre o chá gelado, que é uma excelente opção!

E claro, se conseguir encontrar a querida dona do restaurante, troque uns dedos de conversa com ela. Haja alegria e amor por Portugal nessa mulher!!

Onde fica? O Café do Rio – Hamburgueria fica na Rua da Alfândega, 114.

Quanto custa? Preço médio: 15 euros