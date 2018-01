Em cada esquina, uma Tasca

Como já deu para entender, em Portugal não tem essa de ser complicado encontrar um bom lugar para comer. É super fácil você encontrar boa comida por um preço bastante justo, mesmo que seja em bairros tipicamente turísticos. Mas também tem aqueles lugares que super vale a pena conhecer porque a comida tem realmente um toque diferente. Um desses lugares é a Tasca da Esquina, a mãe da Tasca da Esquina que existe aí em São Paulo, na Alameda Itú. Quem segura na batuta por aqui é o chef Vítor Sobral, o criador do conceito, que é um dos mais reconhecidos cozinheiros portugueses. Ele gosta de trabalhar os sabores mediterrânicos dando um toque pessoal.

O restaurante, aqui em Lisboa, fica no super típico bairro de Campo de Ourique – onde você pode pegar o bondinho 28 para fazer um mega passeio pelos bairros históricos da capital – e escolhendo uma mesa na janela você pode ir observando o burburinho da cidade durante a refeição.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na hora do almoço, a Tasca da Esquina tem uma opção chamada ‘Fique nas mão do chef’ , que realmente vale a pena. Você será surpreendido por uma seleção de alimentos servidos em pratos que podem variar entre 4 a 8 porções (ou entre 23,50 e 42 euros). Ou pode escolher um prato da carta. Tem bacalhau, filé, polvo, atum ou raia, por exemplo. Eu adoro a opção dos petiscos – são porções várias de iguarias nacionais, como geralmente a gente come num boteco daí. Mas em vez do caldo de feijão ou da carne seca, aqui tem ameijoas, cogumelos com queijo da serra, camarão ou morcela com maçã, por exemplo.

A foto que deixo aí é da minha sobremesa favorita: um trio de sobremesas que inclui mousse de chocolate e creme brule, dois doces que me ganham direto.

Em São Paulo, o menu replica grande parte das iguarias que Sobral serve aqui em Lisboa. Mas sem o encanto de estar num dos cantos mais históricos da terrinha. Já experimentou o restaurante, em Portugal ou no Brasil? O que achou?

Ps – Esqueci de falar que em Portugal os preços são um pouco mais baixos, também, que em São Paulo! Quer mais razões para vir testar essa delícia?

—