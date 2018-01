Embaixada do Príncipe Real

Lembra que eu falei que o Príncipe Real era um bairro que estava crescendo e se tornando super na moda? Então, é impossível passar lá sem entrar num dos lugares mais legais de sempre. A ‘Embaixada’, um antigo palacete que fica bem no centro da Praça do Príncipe Real abriu há poucos anos e já está sendo um mega sucesso na cidade. Na verdade, no início a Embaixada assustava um pouco: imponente, linda, glamourosa, e com lojas caras. Os lisboetas estavam um pouco reticentes. No entanto, uma quantidade bem justa de ‘pop up stores’ foi abrindo e levando cada vez mais pessoas a conhecer o edifício.

Para além de o edifício ser lindo, e parecer que você está passeando num palácio – quem não gosta? – a Embaixada agora tem também alguns restaurantes fantásticos onde você pode comer algo ou somente tomar um copo de vinho – alguns têm uma área na rua que são ótimas para as noites de Verão que parecem ter voltado a Lisboa nessa semana.

Bom, mas realmente eu recomendo o interior. Suba as escadas lindamente decoradas e entre nas várias lojas que ocupam aquilo que antes eram as ‘simples’ salas desse palacete. Roupa biológica para crianças, as famosas Paez, bijuteria variada, roupa de design exclusivo, Moleskines, lojas com produtos apenas para homens, peças de decoração…a verdade é que você vai poder fazer muitas compras muito glamourosas e num espaço que faz lembrar os palacetes italianos do Renascimento.

Ao mesmo tempo, você tem uma vista linda através dos janelões, e tem um ambiente absolutamente fantástico e sereno bem no centro da capital lisboeta. E a parte mais legal, é que com a quantidade de ‘pop up stores’ que estão aparecendo, você nunca sabe o que vai encontrar por lá – para além das lojas fixas, claro!

Onde fica? Na praça do Príncipe Real, bem no centro da cidade. A estação de metrô mais perto é a do Rato (linha amarela), que fica a uma caminhada de 10 minutos

Quanto custa? Bom, para visitar nada. Se quiser fazer compras…o céu é o limite!