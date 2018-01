Como já tinha falado para vocês, Portugal está meio que ao rubro nesse momento, com o nosso antigo premiê na cadeia e com o mais famoso banqueiro se degladiando com a justiça portuguesa. Essa é a razão pela qual eu não tenho conseguido vir aqui sambar um pouquinho com vocês. Meus dias têm sido passados na Assembleia da República, escutando os diferentes responsáveis pela falência do BES. E como a gente aqui gosta de ter dias assim bem compridos, muitas vezes passei lá mais de doze horas.

No entanto, hoje eu consegui um pouquinho de tempo para falar para vocês de mais um espetáculo multimídia que vai ter no Terreiro do Paço até ao dia 23 de Dezembro. Se por acaso você está vindo curtir um pouquinho desse frio europeu, eu super recomendo que você desça ali até perto do rio – estação de metrô Terreiro do Paço, linha azul – e assista ao espetáculo de luz e música que vai utilizar o arco triunfal da rua Augusta como cenário.

Três vezes por dia (19h, 20h e 21h) você vai poder assistir ao ‘O fabuloso desejo de Natal’, que tem música de Boss AC e Francisco Rebelo. As ilustrações são de André Letria e ainda há espaço para dois bailarinos da Companhia Nacional de Bailado comporem o espetáculo.

Eu também ainda não fui ver – bom, o primeiro passou agora há pouco, né? – mas estou super curiosa! Vai lá que a entrada é livre. Aproveite e jante ali num daqueles restaurantezinhos maneiros junto ao rio.