O outono parece que decidiu chegar mais cedo em Lisboa, mas a cidade nem assim vai deixar de ter um monte de programinhas legais para você fazer. A chuva está sendo um saco – sabem, né? Aqui chove no Outono e no Inverno – e a capital até já enfrentou as primeiras cheias do ano, mas ainda assim, continua sendo uma cidade linda linda e com imensas coisas para fazer.

Então, descobri há pouco que começou por esses dias uma programação bem legal chamada Festa no Chiado – o bairro mais legal, como vocês também já leram aqui. Adiante. A Festa no Chiado inclui, durante uma semana, um monte de teatro, música, exposições, atividades para crianças, conferências e várias visitas guiadas – grande parte gratuitas. Poderá visitar o Museu da Guarda Nacional Republicana, o Museu do Carmo, conhecer a estação de trem do Rossio – uma das mais bonitas da cidade -, vai haver noite de fado no Hotel do Bairro Alto, apresentação de livros na Biblioteca Camões…bom, na verdade poderia ficar aqui falando de tudo o que vai acontecer, mas sugiro que você veja o programa.

Quando custa? Muitas das coisas são gratuitas. Terá de ver consoante cada programa qual o custo associado.