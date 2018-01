Fotos de Rua: impossível não amar.

Vamos calcorreando as ruas da cidade e de repente, sem aviso, surgem-nos assim: em preto, amarelo, vermelho ou azul. Num imenso arco-íris de cores e de significados que nos fazem pensar. “Gosto de ti, parvo” – a palavra que a gente usa para ‘bobo’. Ou “real eyes realize real lies”. Há aquele lindo, que diz “Quero a prisão dos teus braços”.

Hoje quero falar para vocês de um projeto que seria muito legal que conhecessem quando vieessemaqui a Portugal.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há anos que frases como essas que coloquei em cima vão sendo escritas – e apagadas – das ruas de Lisboa. ‘Artistas’ de maior ou menor capacidade nos interpelam nos lugares mais inusitados: subindo uma escadinha, perto de uma Igreja, numa viela apertada ou bem do lado de um restaurante conhecido.Em 2008 a Ana Luisa Nogueira começou a fotografar essas palavras espalhadas pela capital. Acredita que é importante “dar voz a quem escreve as frases”, disse numa entrevista há uns tempos. Em pouco tempo, quando isso ainda era um passatempo para ela, Ana Luisa reuniu milhares de imagens que foi colocando nas redes sociais com o nome ‘Fotos de Rua’. Recebeu milhares de seguidores. Atualmente ela conta com parcerias que já permitiram vender cadernos, bolsas, sacolas ou cartões-postais com as fotografias que recolheu. E claro, já teve direito a exposições e afins.

Esse movimento que a Ana Luisa Nogueira começou já mereceu até destaque na imprensa internacional, com o New York Times e o Der Spiegel fazendo matéria sobre isso. Impressionante, né?

Então, a minha sugestão é que você faça um pouco como a Ana Luisa e se inspire durante esse seu passeio aqui: primeiro passo, se torne fã da página ‘Fotos de Rua’, no Facebook. Várias imagens têm na legenda o lugar onde foram encontradas. Trace um roteiro e vá em busca das palavras que Lisboa tem para você. No final, pegue uma das lembrancinhas que já têm estampadas as frases legais que estão espalhadas por aí. Tem como encomendar através da página do Facebook.

Por exemplo, eu amo essa frase daí, escrita naquilo que já foi uma porta, o que torna tudo ainda mais maravilhosos: “Há incerteza deliciosa”. Tem melhor frase de vida?