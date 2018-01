Há 17 novas razões para escolher Lisboa

Eu sei que prometi falar aqui do Portugal de que pouco se fala: aquele mais do interior que também merece ser conhecido. Mas a verdade é que abriu um novo espaço em Lisboa dedicado à comida – e já se sabe que esse blogue privilegia a gastronomia, verdade?

Então é o seguinte: com uma das melhores vistas sobre a capital, abriu no terraço do El Corte Inglés um espaço gourmet que tem 17 espaços novos de restauração. Desses, 7 têm assinatura de chefs que somam um total de 5 estrelas Michelin. Aí, olha a proposta: você entra, faz umas compras, e termina com uma refeição deliciosa olhando essa Lisboa maravilhosa!

Enfim, esses espaços estarão abertos todos os dias até à meia-noite (ou até à 1h às sextas e sábados) e lá você pode experimentar comida do Chef José Avillez – do restaurante Belcanto, que tem 2 estrelas Michelin – que tem dois espaços. Um é a Tasca Chic, uma espécie de boteco gourmet. O outro é o Jacaré, um espaço onde ele serve a melhor carne e muitos pratos vegetarianos.

Depois tem (um dos meus favoritos) o Balcão, do chef Henrique Sá Pessoa, que também tem uma estrela Michelin no restaurante Alma. Aqui ele recria o ambiente de uma antiga taberna portuguesa e serve pratos em conformidade, que dão particular atenção aos produtos nacionais.

Pode ainda escolher o Poke, do chef Kiko, que com suas influências havaianas e asiáticas promete ser uma verdadeira viagem pelo mundo em termos de sabores.

Os restantes espaços são liderados por chefs internacionais como o mexicano Roberto Ruiz, o espanhol Pepe Solla, ou o basco Aitor Ansorena. Tudo isso acompanhado de um Wine bar e de um G Bar que serve todo o tipo de bebidas – com destaque para os gins – e ainda da representação da conceituada pastelaria (padaria) Alcôa, especialista em doces conventuais. Para quem não resiste a uma boa sobremesa, tem ainda a chocolateria belga Godiva, a maravilhosa Landeau (que tem um dos melhores bolos de chocolate do mundo!) e ainda a gelataria artesanal Nannarella.

Mas não é tudo: para os amantes de charuto, esse espaço exclusivo do ECI tem o Cigar World, com uma seleção de chaturos manufaturados em alguns dos principais países produtores e o Dammann Frères, para quem não dispensa um bom chá.

Se ainda não o convenci a subir ao topo do shopping mais exclusivo de Lisboa, lembre-se de todas as compras que pode fazer sobretudo nessa altura, em que as promoções pós-Natal são um problema para o cartão de crédito! Prometo que não vai se arrepender. Ah!, e tem uma parada de metrô bem dentro do shopping – São Sebastião, linha azul/vermelha!