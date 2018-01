Lisboa em letreiros

Lisboa está uma cidade cosmopolita. Moderna. Cheia de glamour e sobretudo de muita História, que é visível ainda em alguns edifícios que foram sobrevivendo a diversas crises de imobiliários e desastres de natureza. Mas Lisboa já não é mais aquela cidade retratada nos botecos de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, ou em algumas padarias paulistanas, onde a capital da ‘terrinha’ aparece a preto e branco com incríveis avenidas e lojas.

No entanto, essa memória prevalece. Ou nós gostaríamos que prevalecesse. O Museu do Design e da Moda (MUDE) decidiu fazer uma exposição precisamente sobre os letreiros que existiam em Lisboa no Século XX. Numa iniciativa chamada “MUDE Fora de Portas” e curadoria da Rita Múrias, o Convento da Trindade – bem do lado do Bairro Alto – recebe quase 70 peças que habitaram as frentes ou os telhados de algumas das mais míticas casas de Lisboa.

Se por acaso Lisboa fizer parte do seu roteiro nos próximos tempos, aproveite para fazer essa viagem pela História portuguesa, e termine com um chocolate bem quentinho do lado do Fernando Pessoa, na mítica pastelaria Brasileira. A exposição está disponível até dia 18 de Março e a entrada é gratuita! Só não vale tentar ir numa segunda-feira, que aí estará fechada 🙂