Lisboa recebe jornalista de Spotlight – Segredos Revelados

Michael Rezendes se tornou conhecido do grande público depois que o filme Spotlight – Segredos Revelados contou a história da investigação que ele levou a cabo, junto com outros jornalistas, sobre a pedofilia na Igreja, no Boston Globe, no início dos anos 2000.

Figura de referência para os jornalistas, Rezendes vem a Lisboa essa quinta-feira, dia 12, para falar no 4.º Congresso de Jornalistas. Há 18 anos que a iniciativa não acontecia em Portugal, num sinal claro de que a classe enfrenta vários problemas para perseguir um objetivo comum.

O jornalista tem vasta experiência, ganhou o cobiçado prémio Pulitzer além de várias outras distinções com o trabalho sobre a Igreja, que investigou durante vários anos. Numa época em que o jornalismo sofre com a falta de meios – humanos e financeiros – para conseguir aguentar equipes que se dediquem somente a investigação, espera-se que Rezendes consiga animar um pouco os profissionais que durante os próximos quatro dias vão discutir o estado da profissão em Portugal.

E apesar de estarmos a um oceano de distância, certo é que os problemas de base são exatamente os mesmos: condições precárias, salários muito baixos, jornadas de 15 horas diárias, poucas folgas, poucas férias e redações curtas e sem dinheiro, que buscam apenas o clique da informação imediata, esquecendo de fazer notícias. É difícil que surjam soluções desse Congresso, mas pelo menos vamos pensar sobre o assunto. Com a ajuda de jornalistas incríveis será mais fácil.

