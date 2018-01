Lisboa recebe novo museu com vista para o rio

No ano em que o dia 5 de Outubro volta a ser feriado (a gente celebra a Implantação da República), Lisboa recebe um novo espaço cultural. O Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT) abre as portas ao público, e quer se tornar num ponto de passagem tão importante quanto o MOMA em Nova York ou o MASP em São Paulo. Aliás, o diretor (Pedro Gadanho) traz vasta experiência internacional, depois de ter trabalho como curador precisamente no Museu de Arte Moderna nova yorkino.

O novo MAAT – que pertence à Fundação EDP – fica bem junto ao rio Tejo, do lado do Museu da Eletricidade, um edifício centenário onde ainda hoje decorrem importantes exposições como a do World Press Photo. A título de curiosidade, foi também lá que Lula da Silva falou ao lado de José Sócrates, quando veio a Portugal apresentar o livro escrito pelo antigo primeiro-ministro português. Mas adiante.. o MAAT vai contar com uma exposição permanente – o espólio está sendo constituído desde o ano 2000 – e naturalmente, com muitas exposições e instalações temporárias, de artistas nacionais e internacionais de renome. A ideia é poder lançar novos nomes, mas naturalmente conseguir trazer artistas consagrados a Lisboa. O grande objetivo é que o MAAT entre na lista das ‘coisas a fazer’, tal como o Museu d’Orsey ou o Victoria & Albert Museum fazem por Londres ou Paris.

O edifício, super futurista, foi desenhado pelo atelier de arquitetura londrino Amanda Levete Architects e tem a particularidade de casar incrivelmente bem com a antiga Central Elétrica (atual Museu da Eletricidade), que fica bem do lado. Mas o MAAT é mais que isso, segundo faz saber na sua página da internet. Na verdade, o Museu vai ser um verdadeiro Campus, em que os dois edifícios ser unem através de um parque projetado por Vladimir Djorovic. E sabemos que há até planos para que uma ponte permita levar os visitantes diretamente do MAAT para os jardins de Belém – e por que não aproveitar para comer [mais] um pastelzinho de Belém depois de uma visita cultural 😉

Fica a dica para sua próxima viagem a Portugal. E se por acaso isso for já no próximo mês, desconfio de que dia 5 de Outubro vai haver uma festa bem legal de inauguração. Por que não aproveitar?

Onde?

Avenida Brasília, 1300

Como chegar?

Pode ir até Belém e enfrentar uma caminhada de 30 minutos até lá. Custa mas vale pela paisagem. Ou então pegue um taxi para fazer o percurso – é que o lugar não é muito bem servido de transportes públicos.

Quando?

A partir de dia 5 de Outubro