Lisboa Sinfónica

melhores músicos. Para além disso, terá oportunidade de conhecer uma das salas mais bonitas do País.

Coloque na sua mala um vestido bonito e um sapato de princesa, porque essa é a ocasião em que fica bem usar. Os homens não precisam de ir de terno, mas uma camisa social seria algo bem visto.

No final aproveite para tomar uma taça de vinho ou uma refeição ligeira no Café Lisboa, do conhecido chef José Avillez. Fica bem do lado da porta do Teatro e é um restaurante muito bonito – um dia escrevermos sobre ele, também!