Madonna está vivendo em [e enlouqucendo] Portugal

A cantora americana Madonna está vivendo em Portugal há algumas semanas. Ela anunciou nas redes sociais que viria morar aqui porque um dos seus filhos iria jogar na escola do Sport Lisboa e Benfica – um dos principais clubes de futebol do país. E está sendo uma loucura. De repente, o país parou para aplaudir, enlouquecer, procurar Madonna em todo o lugar. Aliás, ontem, no jogo de apuramento para a Copa do Mundo 2018 entre Portugal e a Suiça, a câmara passou quase tantas vezes pelo camarote da cantora como pelo relvado.

E aí?, perguntam vocês? O que tem isso de importante? Nada, né? Na verdade, a gente já tem um monte de gente famosa vivendo aqui, mesmo: Christian Louboutin tem uma casa no Alentejo, Monica Belluci comprou um apartamento em Lisboa, Michael Fassbender também já está apaixonado pelo histórico bairro de Alfama. O antigo futebolista Eric Cantona mora bem no centro da cidade, o surfista Garret McNamara vive na Nazaré, no centro do país, há anos e a atriz Paolla Oliveira também não resistiu aos encantos da terrinha.

A questão é que estão surgindo as teorias mais loucas sobre essa vinda da Madonna para Portugal e as milhentas fotos que ela publica nas redes sociais: há mesmo quem jure que o Turismo de Portugal fez um contrato secreto com a cantora para ela promover o país. Nunca a gente viu tanta bandeirinha e a hashtag #portugal em uma só conta de Instragram. Ela tira foto sentada nas escadinhas dos bairros centrais, vendo shows, nos estádios de futebol, cavalgando nas praias, passeando nos jardins…Será que realmente é um plano de marketing? Se for, está dando super certo – a histeria é coletiva, aqui. Se não for, bom…o Turismo de Portugal bem que pode agradecer para a rainha da Pop. Ela conseguiu em pouco mais de um mês o que a gente tenta há anos.

