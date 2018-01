Música para todos em pleno Chiado

Quando no bairro mais turístico de Lisboa a música sai à rua, o resultado é sempre assombroso. No Largo de São Carlos, bem na frente do Teatro Nacional de São Carlos – a nossa Ópera -, todos os anos há um festival de música clássica que conta com os melhores intérpretes portugueses cantando, em espetáculos de entrada livre (naturalmente), para toda a cidade.

É o Festival ao Largo, que nessa edição de 2016 junta o Coro do Teatro Nacional de São Carlos (o único coro de ópera profissional do país), a Orquestra Sinfónica Portuguesa, a Orquestra Metropolitana Portuguesa, a Orquestra Gulbenkian, a Orquestra de Sopros e Percussão do CRAM, a Orquestra Sinfónica Juvenil e a Companhia Nacional de Bailado para dez espetáculos incríveis. E está quase a começar!!

Esse ano haverá ainda duas noites dedicadas ao teatro, com a produção sendo assegurada pela Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa em conjunto com o Teatro São Luiz e o Teatro Nacional D. Maria II. Em palco estarão os alunos da Escola Superior, interpretando ‘Glorioso Verão – Festival Shakespeare’.

Os lisboetas já contam com esse Festival todos os anos. É assim uma espécie de evento que dá as boas-vindas à época do Verão e das férias, que encerra a atividade fervilhante da cidade e que inspira todo o mundo. Os espetáculos têm início às 21h30, mas é raro o dia em que às 19h as cadeiras não estão já totalmente ocupadas. Quem vive ali ao lado aproveita para abrir as janelas e muitas são as pessoas que vêm para a sacada com um copo de vinho para assistir ao festival. Há sempre quem seja apanhado desprevenido e que durante um passeio pelo Chiado escute a música e vá seguindo o som: são muitos os estrangeiros que se mostram surpresos e deliciados quando vêem o que se passa.

Mas chega de conversa. Convido-vos a ver toda a programação e a botar na agenda qualquer um dos espetáculos se, por acaso, estiverem pela cidade das sete colinas entre os dias 8 e 28 de Julho!

