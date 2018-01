O Brasil e a batata no coração de Lisboa

É verdade que o Brasil tem chegado para se instalar em vários ramos de negócio aqui em Portugal. Mas esse restaurante – claro, né? – de que vos vou falar hoje junta o Brasil e Portugal em redor de um dos alimentos que mais nos une, nos gostos: a batata! Gente, tem povo como os portugueses ou como os brasileiros, para comer batata?

O ‘Pomme de Terre’ é, como o nome indica, um lugar totalmente dedicado à batata. Ou seja, é uma batataria. E uma batataria que tem uma sala super fofa e uma área na rua, bem junto à Praça das Flores, no coração da capital portuguesa. A ideia surgiu da ideia de dois amigos brasileiros que já estão fazendo as delícias dos portugueses.

Bom, primeiro a gente começa por pedir as bebidas. No almoço o ‘Pomme de Terre’ serve um suco do dia que, com sorte, você consegue pegar no jantar. Eu fui com uma amiga que é absolutamente viciada em Água das Pedras – um dia escreverei sobre isso, também -, uma água naturalmente gaseificada que a gente tem aqui. O suco é natural e esse aí era de melancia..vou contar para vocês um segredo: adorei! Dificilmente eu tomo suco de melancia em Portugal, porque eles não conseguem ter o gosto dos sucos brasileiros. Mas esse levou meu voto!!

Aí, você se perde na batata. E gente, é batata do início ao fim do cardápio! Tem três entradas à escolha, todas elas com batata cozinhada de forma diferente. Nos pratos principais, você tem a típica batata recheada – os preços variam entre os 7,5 euros e os 10,5 euros – com inspirações de vários lugares do mundo. Tem batata com sabor mais ocidental, outra mais tropical, uma que tem o nome da Bahia e outra ainda que parece vir de itália.

Mas no prato principal você tem ainda a batata servida com proteínas várias: peito de frango, um suculento bife ou então bacalhau – os preços variam entre os 10,5 euros e os 13 euros. Mais do que justo. Eu provei um pouco do Saltimbocca, mas confesso que me apaixonei pela batata recheada. Mas atenção: essas porções são enooooormes. E como é só batata, a probabilidade se sair rolando pela rua é elevada, hein?

Bom. Depois disso, eu confesso que pensei em ir embora, caminhar até ao Castelo de São Jorge – lá longe, em uma outra colina – e rezar para não ter engordado 3 quilos em apenas um jantar. Mas aí, gente, eu olhei para o cardápio novamente e tinha um CheesePommeCake. Isso. Um Cheesecake de batata doce!!! Consegue imaginar?? Não! Sério!, você TEM que provar. Foi das melhores coisas que comi na vida. Juro para vocês!!

Bom. Não saí rolando mas quase. Caminhei uns metros ainda, para tentar esquecer todo o carbohidrato que consegui ingerir numa refeição só – para vocês verem o que faço por vocês, queridos leitores!Moral da história: se vier a Lisboa, não deixe de conhecer esse espaço. Fica bem no centro da cidade, não é caro, e a comida é boa. Sobretudo a sobremesa…

Quanto custa? A refeição média fica em torno dos 15 euros. Com sobremesa. Vai deixar escapar? 🙂