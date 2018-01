Dentro de uma hora toma posse o novo governo português. Minoritário. Possivelmente, o governo mais curto da história da democracia portuguesa, se se confirmar a moção de rejeição que os partidos da esquerda se preparam para apresentar assim que o programa de governo for apresentado, no dia 9 de Novembro – as regras dizem que o governo tem dez dias para apresentar o programa ao parlamento após tomar posse.

No dia 10 de Novembro, possivelmente, Portugal verá o governo cair e aí o presidente da República ainda terá uma oportunidade para surpreender: ou pede ao líder da oposição – o socialista António Costa – que forme governo em coligação com Partido Comunista e o Bloco de Esquerda (o partido mais à esquerda de Portugal) ou deixa o país sob um governo de gestão até, pelo menos, Março. Aí, um outro presidente da República terá que convocar eleições antecipadas para chamar novamente os portugueses a votos?

Confuso? Para nós também. Há praticamente um mês que votámos, continuamos sem governo e parece que poderemos continuar assim durante mais algum tempo. Vai entender..