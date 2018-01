O maior jardim oriental da Europa está em Portugal

São várias colinas que recebem um monte de estátuas gigantes de budas ou guerreiros de terracota, esculturas africanas e até arte moderna. O Buddha Eden, um jardim com 35 hectares, é propriedade do empresário português Joe Berardo e há anos que tem levado gente para uma aldeia quase perdida a 80km de Lisboa. É o maior jardim oriental da Europa e desde que foi inaugurado, há mais de 10 anos, não tem parado de crescer.

Tudo começou com um protesto contra a destruição dos Budas Gigantes de Bamyan, considerado um dos grandes atentados contra a cultura. Atualmente, é dos lugares mais visitados de Portugal. Por 3 euros, você pode ver imponentes escadarias que conduzem a budas gigantescos, lagos onde várias espécies de peixes convivem alegremente com a flora local, esculturas incríveis em pedra, mais de mil palmeiras, e desde há pouco tempo, várias obras de arte moderna.

Se tem dificuldades em andar, se se cansa rápido ou se não tem muito tempo para gastar com a visita, eu aconselho a pegar o trenzinho que faz a viagem por todo o jardim – andando é difícil ver todo o jardim, a menos que dedique todo o dia a isso! São mais 3 euros para além do bilhete, mas vale bem a pena.

De alguns ângulos, em alguns lugares particulares, você vai sentir que está num outro país que não Portugal, num incrível passeio pela história. Eu confesso que não fui lá muitas vezes – umas três, ao longo desses anos, acho – mas de cada vez que visito, o jardim está diferente. Com a mesma tranquilidade, mas com mais um monte de coisas para ver.

Para além do mais, você ainda pode aproveitar para fazer uma prova de vinhos ou comprar umas garrafas no final – afinal, é Portugal, né gente? É que o Buddha Eden está inserido na Quinta da Bacalhoa, a empresa produtora de vinhos de Joe Berardo. Espumantes, vinhos branco, rosé, tinto…só precisa de escolher porque na loja do jardim os preços são ainda mais apelativos do que no mercado.

Portanto, decore a tríade: Budas, tranquilidade, vinho! Vai deixar escapar essa oportunidade? A minha sugestão é que aproveite o dia em que vai visitar Óbidos para dar uma passada no Buddha Eden. Ficam a 10 minutos de distância e prometo prometo que não vai se arrepender.

