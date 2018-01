Onde comer a melhor comida portuguesa

Antes de mais: reserve mesa. Sempre. E não pense que não vai ser necessário, porque vai. Esse restaurante enche SEMPRE, mesmo que seja dia da semana, inverno, verão ou feriado. Mas porquê, se parece um buraco, com pouca luz, sem área exterior e bem no centro de Lisboa?

Porque a comida é ma-ra-vi-lho-sa e porque os garçons – que você vai tratar pelo nome, escrito nas camisetas que têm vestidas – são os mais simpáticos. Não importa quantas horas trabalhem e quão cheia esteja a sala, eles sempre vão dar uma sugestão (até dos vinhos em promoção) e servir o mais rápido possível.

A carta não precisa de ser extensa: os pratos são clássicos e você só tem que escolher comida tradicional portuguesa. Para mim, há alguns que nunca falham. Comecemos pelas entradas: peça cogumelos do campo e queijo à Zé da Mouraria. Nas carnes, os bifinhos de novilho ao alhinho (filé, em pedaços, com um molho cheiinho de alho); as iscas à portuguesa (só para quem gosta de fígado); o piano no churrasco. Nos peixes, os únicos dois pratos da carta são obrigatórios: chocos ao alhinho e bacalhau à Zé da Mouraria.

Cada dose serve umas 3 pessoas, portanto esse é um restaurante legal para ir com amigos, porque aumenta a quantidade de pratos que pode provar de uma vez. Geralmente, para quatro pessoas, pedimos uma entrada e dois pratos. É raro o dia em que não precisamos pedir para embrulhar o restante para a viagem…

Os vinhos disponíveis também são legais, e vale sempre a pena perguntar ao garçon qual o que ele recomenda- muitas vezes eles têm promoções de vinhos realmente bons que vale a pena aproveitar.

Assim, logo que botar um pezinho nessa terra linda chamada Lisboa, e se quiser experimentar comida portuguesa de verdade, sem pretensões de chef nem exigências de vista sobre o Tejo, por favor, faça uma reserva no Zé da Mouraria 2. E se por acaso não gostar, me envie um email que lhe pedirei desculpas pessoalmente. Mas duvido.. 😀

Onde fica?

Perto do Campo Mártires da Pátria, no número 60 da Rua Gomes Freire. Ah!, só abre para jantares.

Número de telefone: +351 21 608 4695

