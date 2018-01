Páscoa é tempo de SPA em família

Visitar Portugal na altura da Páscoa tem uma vantagem: o tempo já está quente, mas não demasiado, a cidade está super tranquila porque muita gente aproveita para fazer umas férias e os hotéis estão fazendo ofertas maravilhosas para aproveitar uns dias para relaxar em família.

Já aqui falei algumas vezes das praias da Costa da Caparica, e de como é legal a outra margem do rio Tejo, tão perto de Lisboa.

Acabei de saber que, esse ano, o Aldeia dos Capuchos Hotel-Apartamento, Golf&Spa tem uma mega oferta para famílias que estejam viajando ou que simplesmente não queiram ter aquele trabalho todo a que o Domingo de Páscoa obriga com dezenas de pessoas chegando para almoçar e uma pilha de loiça para arrumar.

Então, o hotel está oferecendo a estada às crianças até 12 anos que acompanhem os pais – dois filhos por casal – numa estada de duas noites, entre os dias 12 e 19 de Abril. Essa promoção é válida para o regime de meia pensão, que dá acesso à academia, ao spa, à piscina interior e claro, a algumas refeições.

O resort tem uma vista incrível para o mar, e o campo de golf convida a uma tardezinha aperfeiçoando sua técnica de Tiger Woods. Tem também uma piscina exterior – com sorte já poderá pegar um sol, se o clima ajudar – e os restaurantes têm uma oferta bem legal de comida mediterrânica. Você sabe o que isso significa, né? Toda aquela comida maravilhosa que Portugal, por norma, oferece.

Se estiver na terrinha, essa pode ser uma opção bem legal, a 10 minutos de Lisboa mas com o encanto de uma vista para o mar.

Quanto?

185 euros por noite para 4 pessoas – 2 adultos e 2 crianças até 12 anos

Onde?

Aldeia dos Capuchos, a 10 minutos de Lisboa

