Porto, cidade mais linda

Debaixo de uma umidade incrível e de uma frio que antevê um inverno difícil, a gente chega bem no centro da ‘movida’ portuense, e entra num dos hotéis que tenho para recomendar para vocês para quando vierem a Portugal.

Várias notas, começando pela decoração. O estilo nouvelle époque é a maior graça. Vitrais lindos junto das escadas, salões super bem decorados..tudo inundado de história e de memórias. Facilmente você consegue imaginar os homens de fraque e as mulheres de longo brilhante passeando e tomando um coquetel. Eu optei por uns jeans, mesmo, mas nem me senti deslocada.

O conforto: eu fui até ao Porto já em Novembro, ou seja, a gente já está bem entrando no Inverno aqui. A cidade é fria e húmida, tá? Eu realmente me protegi com um monte de casaco bem quente e com botas impermeáveis. Até porque chove horrores naquele lugar. Mas vale todos os pingos de chuva. Mas continuando: o hotel é super confortável. Está bem aquecido, bem isolado e até parece Verão dentro de portas. As camas são confortáveis, tem almofadas a mais no armário – adooooro! – e o banheiro está recuperado, então mantém as linhas antigas mas com o conforto dos nossos tempos.

Eu gosto de hotéis que fiquem no centro da cidade, para não perder tempo quando estou visitando – mais vale pagar um pouco mais mas garantir o conforto, né? Então, o Infante de Sagres fica super bem localizado, do lado da conhecida – e principal – Avenida dos Aliados. O Porto não é uma cidade muito grande e você pode caminhar, mesmo debaixo de chuva para quase todos os lugares. Desse Hotel, você está a uns 20 minutos da foz – junto do rio – e a 10 ou 15 minutos de alguns bons restaurantes e bares. Dá para respirar cidade assim que bota um pé fora da porta. E eu adoro isso!

O serviço também é legal, mas provavelmente você vai achar os garçons um pouco mais antipáticos que em Lisboa. É o jeito deles, mesmo. Não leve a mal. O café da manhã é bastante bem servido, numa sala que achei a coisa mais linda, com vista para uma espécie de jardim de inverno.

Na entrada tem um barzinho legal para tomar um coquetel, e no lobby uns sofás suuuuper confortáveis para aquele momento em que você espera pela sua companhia, sabe?

E se precisar de um guarda-chuva – eu precisei, todos os dias – é só pedir na recepção que eles te emprestam sem problema. E você vai precisar de um, porque eu tenho um monte de lugares legais para recomendar para sua próxima visita a essa linda cidade do Norte de Portugal – ah!, e não fica assim tão longe de Lisboa, tá? Lembre-se que Portugal é pequeno. Você vai levar 2,30h, de trem, para chegar de Lisboa ao Porto. Rapidinho!

Quanto custa? Uma noite pode custar entre 110 a 130 euros, em quarto duplo, e com pequeno-almoço incluído. Pode reservar e conhecer melhor o hotel aqui