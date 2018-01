Porto é destino TOP em 2017

Quem já veio a Portugal sabe que há uma rivalidade imensa entre a capital, Lisboa, e a linda cidade do Porto, no norte do país. No últimos anos, sobretudo, as duas têm-se digladiado para conseguir atrair mais investimento, mais turistas e portanto, naturalmente, mais promoção e dinheiro.

Esse ano, o Porto já foi considerado o melhor destino europeu de 2017, conseguindo derrubar cidades como Amesterdã, Praga ou Paris. A escolha, feita por público de todo o mundo no site European Best Destination, foi anunciada essa sexta-feira, e a organização do concurso diz que essa foi a votação mais unanime que existiu desde sempre. O Porto bateu dezanove cidades europeias ao se afirmar como o melhor destino desse ano – repetindo o que já tinha acontecido em 2012 e 2014. Lisboa nem sequer entrou na corrida. Aliás, nenhuma outra cidade portuguesa figurou entre as finalistas.

A cidade do Porto tem feito uma aposta cada vez maior na promoção internacional, utilizando vantagens históricas e super saborosas: o vinho do Porto, as lindas descidas do rio Douro que podem começar ou terminar na cidade, o centro histórico que é Património da Unesco desde 1996. No entanto, a cidade tem também conseguido atrair cada vez mais eventos que ajudam ao seu posicionamento como destino favorito de portugueses e estrangeiros: o festival de música Primavera Sound é disso um exemplo, mas também as lindas exposições da Fundação Serralves, por exemplo. O facto de a hotelaria também estar cada vez melhor tem animado a região, com muitos empreendimentos de luxo a regressar àquela área urbana.

Por isso, meu conselho é esse: quando estiver marcando suas férias para Portugal, reserve uns dias para ir até ao Porto. Se ficar baseado em Lisboa, tem um trem super rápido – o Alfa Pendular – que em pouco mais de 2 horas leva você até lá. Sugestões de lugares onde dormir e onde comer seguirão num próximo texto. Agora deixo vocês somente com essa bela imagem para se inspirarem na visita! 🙂