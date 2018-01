Portugal ao centro

Nas férias desse verão, a gente decidiu esquecer o sul de Portugal e rumar ao centro. Fomos para a região de Pedrogão, fortemente atacada pelos incêndios em Junho, por duas razões: a gente queria mostrar que não era por ter ardido que a região não tinha importância, e queríamos ajudar ao turismo, uma vez que muita gente – muita gente mesmo – desistiu das reservas devido aos fogos.

Ficámos hospedados num hotel bem legal em Pedrogão Pequeno – o único que existe lá e incrível para quem leva crianças como nós –, mas não gostamos particularmente de comer em hotel. A menos que não haja alternativa. Assim, todo o dia, no final dos nossos passeios pelas serras ou pelas margens do rio Zêzere, escolhíamos um lugar para jantar. E houve um restaurante que se tornou, praticamente, a nossa sala: a Taberna do Ferrador, em Pedrogão Grande. Claro que não tirei UMA foto das refeições, mas deixo aqui a ligação para você poder ter toda a informação!

Bem no centro da vila, tem estacionamento perto e, apesar de ser melhor fazer uma reserva porque o espaço é bem pequeno, se chegar cedo talvez consiga uma mesa. A comida é bem portuguesa e tradicional – nada de incrível, mas às vezes é isso mesmo que a gente precisa, certo? Tem filé grelhado, tem carne no espeto, alheira frita (especialidade total nesse país), tem carne de touro, de porco preto e até carne de cabra, bem típica da região. Lá você também encontra salmão, dourada ou robalo, peixes bem usuais nas nossas cozinhas. E claro, bacalhau.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O atendimento é bem simpático – tal como o preço – o que faz da Taberna do Ferrador um lugar onde a gente sempre quer voltar. Se fosse mais perto de onde vivo, desconfio de que esse seria um restaurante onde iria regularmente.

Quando planear suas próximas férias em Portugal, pense seriamente em deixar Lisboa por uns dias e rumar a regiões mais desconhecidas, mas algumas bem mais bonitas, se gostar de natureza. Uma dica para a viagem do próximo verão (europeu): se é fã de aventura, experimente ficar no Parque de Campismo de Pedrogão Grande – a cerca de 200 km de Lisboa. Fica bem no centro de um vale, junto à Barragem (Hidrelétrica) do Cabril, e tem uma piscina que fez as nossas delícias nos dias mais quentes!

Além de ter um bar e um mercadinho onde você pode se abastecer, tem também wi-fi e espaços muito legais para churrascos. Essa é um opção bem econômica e diferente: um bungalow para duas pessoas fica a 30 euros por dia.

Pense sobre o assunto, dê uma pesquisada no Google e veja se não merece a visita? 🙂

—

Continue Sambando no Facebook e no Instagram do blogue.