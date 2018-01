Portugal: melhor destino europeu 2017

Conseguimos superar os castelos da Áustria, as casas senhoriais do Reino Unido, as maravilhosas ruas de Paris, as ilhas gregas ou a ordem suíça. Portugal foi considerado o melhor destino europeu de 2017 nos World Travel Awards – uma espécie de Óscares do Turismo, que foram entregues esse sábado, 30 de Setembro, na Rússia.

Portugal conseguiu 37 prémios, esse ano, entre eles o de melhor porto de cruzeiros e de melhor órgão oficial de Turismo (Turismo de Portugal). Algarve é o melhor destino de praia da Europa e a Madeira o melhor destino de ilha. A companhia aérea TAP também levou uns quantos prêmios, e os hotéis Pestana foram considerados o melhor resort europeu na categoria de ‘Tudo incluído’. Logo depois, o melhor resort de praia foi para o Hotel Quinta do Lago, no Algarve, e o melhor Boutique Hotel da Europa para o Vila Joya, também no Algarve.

O país está fazendo claramente uma aposta em trazer mais gente para visitar Portugal, e os esforços estão sendo reconhecidos, pelo menos pelos profissionais do setor um pouco por todo o mundo. Quanto ao resto, já falei aqui. Mas acredite quando digo que Portugal tem que estar na sua lista de próximas viagens: estamos podendo!