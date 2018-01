Portugal não escuta só fado

Eu sei que juntar música e Portugal na mesma frase faz, imediatamente, as pessoas dizerem: fado. Mas não é bem assim! Na verdade, no dia-a-dia, a gente nem ouve fado a menos que ele passe no rádio enquanto a gente está dirigindo – e no meu caso, tem que ser Camané ou Ana Moura cantando para não trocar logo de estação.

Mas o país está cheio de bons artistas portugueses que vão ganhando o seu espaço na música, mesmo que não sejam muito conhecidos do público do exterior. Quer ver alguns exemplos? Deixo abaixo uma pequena lista – que ainda pode ser completada com muuuuuuitos mais – e duas músicas de cada um. Os cantores ou bandas mais antigos, mais de culto, como a gente chama, ficarão para uma próxima ocasião.

Orelha Negra

Nasceu como a banda do conhecido rapper português Sam the Kid, e se afirmou fortemente no panorama da música urbana. A banda existe desde 2010 e todos os seus discos têm sido um sucesso. Apesar de haver músicas cantadas em inglês, grande parte delas são cantadas em português (e há uma forte probabilidade de não serem fáceis de entender. Sugiro que acompanhem as músicas com as letras nas frente ☺ )

A Cura

http://www.youtube.com/watch?v=S8id5ZuolFE[/youtube]

Since You’ve Been Gone/A Memória (Vocal Version ft. Orlando Santos)

http://www.youtube.com/watch?v=nFS4GonXg64[/youtube]

Clã

Os Clã são, possivelmente, uma das mais consensuais bandas nacionais. Existe desde 1992, e têm somado distinções e fãs em Portugal. A vocalista, Manuela Azevedo, é considerada uma das melhores vozes do país e já integrou vários projetos musicais diferentes ao longo da sua carreira, nunca tendo abandonado a banda. A música ‘Problema de Expressão’, editada em 1997 recebeu variados prêmios e ainda hoje faz sucesso. Editaram nove discos desde que existem (dois foram gravados ao vivo). Cantam em português.

Problema de Expressão

https://www.youtube.com/watch?v=A_Pf7CKNiGM

Sopro do Coração

https://www.youtube.com/watch?v=orGe4bIkD1A

Amor Electro

O primeiro disco da banda apareceu em 2011 e sem mais chegou ao primeiro lugar do TOP de vendas do país. Foram nomeados para prêmios nacionais e internacionais e têm sido presença constante nas rádios desde que apareceram no panorama nacional. Editaram, até agora, dois discos, e cantam sempre em português. A vocalista, Marisa Liz, tem um timbre super peculiar que faz com que seja impossível não reconhecer a sua voz. O single ‘A máquina’ os catapultou para a fama quando começaram a carreira.

Só é fogo se queimar

Rosa Sangue

Áurea

Se esteve no Rock in Rio Brasil desse ano, o nome não deverá ser estranho. A cantora portuguesa – num estilo soul/pop – de 28 anos arrasou com o primeiro álbum, gravado em 2010, portanto, quando tinha apenas 23, e recebeu alguns MTV Music Awards como artista individual. Tem uma voz super peculiar e uma figura muito interessante, o que faz dos seus shows momentos bastante glamourosos e divertidos. Todos os seus trabalhos são cantado em inglês, o que está se tornando bastante normal por entre os artistas portugueses como forma de conseguirem levar seus trabalhos além-fronteiras.

Busy (For me)

https://www.youtube.com/watch?v=Hz9cQJFZetI&list=PL8HrXeMOL4G6pq9-9VyptPHD9pSr4VIQ4&index=2

Scratch my Back

https://www.youtube.com/watch?v=sFl7aKsZQ3A

The Gift

Essa banda existe faz uns anos, desde os finais dos anos 1990. A vocalista, Sónia Tavares, tem uma voz super grave, quase masculina, e uma figura bem característica: super tatuada, cabelo pintado de muitas cores. Num estilo pop/rock – mas bem mais pop – os The Gift cantam em inglês e em português, também já foram distinguido várias vezes em prémios internacionais e são quase uma banda de culto para alguns fãs.

Do you want something simple

https://www.youtube.com/watch?v=dn6fXj7UI1U

Fácil de entender

https://www.youtube.com/watch?v=IHNAOjP25Kc

David Fonseca

Começou como vocalista da banda Silente 4 que foi um super sucesso no final dos anos 1990, mas depois decidiu seguir carreira a solo. David Fonseca só cantava em inglês até…esse ano. Semana passada ele apresentou seu primeiro disco totalmente cantado em português. As letras e as músicas são, por norma, da sua autoria, e opta por um rock bastante legal. Já atuou em São Paulo e em vários países do mundo. Integrou, com Manuela Azevedo (dos Clã) e Camané (o fadista), o projeto ‘Humanos’ onde cantaram temas nunca gravados de um conhecido cantor português, António Vairações, um ícone dos anos 1980.

Superstars

https://www.youtube.com/watch?v=eq-LZ4jTVeU

Futuro Eu

https://www.youtube.com/watch?v=nyCXy-D8-C0

Os Azeitonas

Nascida no início dos anos 2000, é uma banda do Porto, de rock alternativo. Cantam sempre em português, e são muito muito divertidos. Fizeram um mega sucesso com a canção ‘Anda comigo ver os aviões’, e têm sido aplaudidos por muitos cantores conhecidos da música nacional. As letras são, por norma, super engraçadas e a sonoridade é bem agradável. Ora escute:

Anda comigo ver os aviões

https://www.youtube.com/watch?v=L8aYZGpTabQ

Quem és tu, miúda?

https://www.youtube.com/watch?v=aP6orw0M-bY

Gostou? Um desses dias continuo a saga, com alguns artistas icônicos do país.